日本と１５８か国・地域が参加した大阪・関西万博は１３日、閉幕する。

９月中旬以降は連日２０万人超が来場しており、一般来場者数は１１日までの速報値で２５０７万７６０１人に達した。

万博は大阪市の人工島・夢洲（ゆめしま）で４月１３日に始まった。会期は１８４日間で、「いのち輝く未来社会のデザイン」がテーマとなった。

入場券の販売枚数（３日時点）は２２０６万枚に達し、損益分岐点の１８００万枚を大きく上回っている。公式キャラクター「ミャクミャク」のグッズ販売も好調で、運営収支は２３０億〜２８０億円の黒字になる見込みだ。

１３日午後２時から閉会式が開かれ、万博名誉総裁の秋篠宮さまと同妃紀子さまが出席されるほか、石破首相や各国代表も参加する予定。万博の総括や展望を盛り込んだ「大阪・関西万博宣言」が公表され、次の大規模な博覧会を２０３０年に首都リヤドで開くサウジアラビアに万博旗が引き継がれる。

大阪での大規模な博覧会は、１９７０年の大阪万博以来５５年ぶりで、国内では大阪万博、２００５年愛知万博に続いて３度目。