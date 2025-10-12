◆女子プロゴルフツアー スタンレーレディスホンダ 最終日（１２日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）

１９９８年度生まれの「黄金世代」の河本結（リコー）が通算４勝目を飾った。今季は８月の北海道ｍｅｉｊｉカップに続く２勝目。初日から首位を譲らない完全優勝を果たし、優勝賞金２１６０万円を獲得した。

優勝会見の一問一答は以下の通り。

◆河本に聞く

―異例の短縮９ホール勝負。開始前の気持ちは

「今日は朝９時頃のスタートだったので、５時半に起きた。７時間半しか寝られず、ちょっと寝不足だなと思ってた。（コースに）来たら１時間くらい遅れたので、まず車の中で３０分くらい寝て、クラブハウスでアップして、さらに遅れたので車に戻って本を読んだり、昼寝して迎えた」

―動揺などはなかったか

「変な気持ちになったり、いらない気持ちになるのが嫌だったので、この時間を無駄にしないで過ごすのを考えたら、寝るか、本を読むかだった」

―落ち着いてラウンドできたか

「できました。先週の日曜日（日本女子オープン最終日）から自分らしいゴルフのヒントを得て、それがすごいしっくりきてた。今週は練習ラウンドができなくても体調が悪くても、それを貫いて優勝できたので、自信になった」

―先週の気づきとは

「超シンプルだけど、無になってただけです」

―読んだ本は

「『エッセンシャル思考』という本で、いらないものを捨てるっていうやつです。今年の目標は月５冊で６０冊を読むこと。今日はその本で、何かを選択するには何かを捨てる、捨て方を知る本ですごく良かった」

―ウィニングパットを決めた瞬間は

「ちょっと緊張しなくなっている自分が怖いっていう感情だった。今までは優勝パットは緊張していたけど、いま思い返すと１５番のパーパットはめちゃくちゃ緊張するけど、それもなく、本当に目の前に超集中１００％だったので、緊張がなかった」

―優勝スピーチで、米国参戦組の選手に対して複雑な悔しさがあると話していた

「同じ日本人として、自分は（米ツアー挑戦で）全然かなわず帰ってきた。自分ももう１回挑戦して頑張れる気持ちがあればなとか、悔しいとか刺激という気持ちは出てきた。今週はアメリカ組と一緒に戦えることをすごいワクワクしてた。みんな万全じゃないけど、この１試合は勝てたことがすごいうれしい」

―自身は国内ツアーで戦っていく気持ちか

「今はそう思ってる。（米ツアーから）帰ってきた身として、ＪＬＰＧＡの意地を見せたかった。帰ってきて生半可な気持ちでやってないよ…と自分に示すためにも、この勝ちはすごく大きかった」

―米ツアーに再挑戦する気持ちは

「私の心の底にある感情に、それが出てこないと行かないと思う。今は、日本のゴルフ界に貢献したい思いがあって、そこが自分の燃えるところではある。もう１回アメリカに挑戦する、世界の舞台でやるという気持ちが沸いてきたら行きたい」

―メルセデス・ランクは３位に浮上した

「自分が年間女王になって、最終戦のリコーカップに出て、勝つイメージを鮮明にしている。そういうイメージをしっかり持っていれば、自分のやることに集中してやるだけ」

―１９９８年度生まれの「黄金世代」がゴルフ界を引っ張る意識は

「めちゃめちゃあります。若い子も出てくるし、頑張ってほしいけど、黄金世代、２７歳なんで、こっから女の旬でしょと思っていきます」

―黄金世代初の年間女王は

「狙ってます！ もちろん。そういうタイトルを誰も取ってないので、それを取って、海外組にも刺激与えたい。今はもらってばかりなので、そういう気持ちはある」