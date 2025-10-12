◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ・ファーストステージ 第２戦 ＤｅＮＡ７×―６巨人＝延長１１回＝（１２日・横浜）

巨人が連敗でＣＳ第１ステージ敗退。勝ち越した直後の延長１１回、２死無走者から８番手の田中瑛斗投手が２本の適時打を浴びて逆転サヨナラを許した。これで今季は終戦。「今年１年、阿部さんに辛抱強く使っていただいて、最後にあの回を任せてもらった。期待に応えたかった。申し訳ないです」とベンチでうなだれた。

延長１０回は無失点。イニングまたぎとなった１１回、移籍後最多の３９球目で力尽きた。「疲れはもう感じませんでしたし、今出せる体力、投げられる球を１球１球、気持ち込めて投げるだけだった。本当に、ああいう結果になりたくなかった。きれいに抑えて終わることを想像しながら投げていたので、本当に悔しいです」

日本ハム時代は７年間で通算１０登板、０ホールド。現役ドラフトを機に才能が開花し、シーズン６２登板、３６ホールドとＡクラス入りに大きく貢献。首脳陣から確かな信頼を勝ち取った一年だった。それでも「本当にもう…これ以上悔しいことはないと思います。チームを終わらせたというか、結果的にそういうゲームに」と言葉を振り絞った。最後は「これからの野球人生に（つなげたい）。オフもこの気持ちを残したまま取り組みたいと思います」と糧にすることを誓った。