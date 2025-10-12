¡ÖÂåÉ½´ü´ÖÃæ¤Ç¤µ¤è¤Ê¤é¤â¸À¤¨¤º¡Ä¡×ÆîÌîÂó¼Â¡¢¥â¥Ê¥³¤Î»Ø´ø´±¸òÂå·à¤Ë¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»ÄÇ°¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï12Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025 ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÀéÍÕ¸©Æâ¤ÇÎý½¬¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡ÆîÌîÂó¼Â¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥â¥Ê¥³¤Ï10ÆüÉÕ¤Ç¥¢¥É¥ë¥Õ¡¦¥Ò¥å¥Ã¥¿¡¼´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¡£¸ø¼°Àï¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç4¾¡2Ê¬3ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä¾¶á3»î¹ç¾¡Íø¤Ê¤·¤È¤¤¤¦À®ÀÓÉÔ¿¶¤ä¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤ÎÉÔÏÂ¤¬²òÇ¤ÍýÍ³¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÇ¤¤Ï¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¡¦¥¸¥í¥ï¡¼¥º¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¡Ë¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ý¥³¥Ë¥ç¡¼¥ê´ÆÆÄ¤Ë·èÄê¡£2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ90Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¡¢ÆüËÜÂåÉ½DFÄ®ÅÄ¹À¼ù¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡12Æü¤Î¼èºàÂÐ±þ¤ÇÆîÌî¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½´ü´ÖÃæ¤Ç¤µ¤è¤Ê¤é¤â¸À¤¨¤º¡Ä¡Ä¡£Ï¢Íí¤Ï¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÍîÃÀ¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤¬°ìÃ¶¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤Ã¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬º£¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
