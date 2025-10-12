「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファーストＳ・第２戦、ＤｅＮＡ７−６巨人」（１２日、横浜スタジアム）

阪神がファイナルＳで対決する相手がＤｅＮＡに決まった。両球団は過去４度ＣＳで対戦しているが、ファイナルＳで対決するのは今回が初。阪神に１勝のアドバンテージが与えられるファイナルＳの戦いを、阪神ＯＢの中田良弘氏が占った。

◇ ◇

まず、投手目線から話をさせてもらうと、ファーストＳに宮崎とオースティンがいなかった。やっぱりピッチャーからすると、この２人がファイナルＳもいないのであれば、とても楽。この日は下位を打っていた林、石上が活躍していたけど、宮崎、オースティンと比較すると、プレッシャーの度合いが違う。もちろん警戒すべき選手ではあるけど、ハマスタと比べて球場が広い甲子園が舞台だから、思い切って投げられると思う。

カギを握るのは初戦だと思う。阪神に１勝のアドバンテージが与えられているだけに、ＤｅＮＡからすれば、初戦を取って１勝１敗に追いつきたいはず。ＤｅＮＡは２連勝したことで、３戦目に先発予定だった東が阪神との初戦に先発してくるだろう。東を打ち崩して２勝０敗とするのか、それとも１勝１敗のタイとなるのか。大きな意味を持つ初戦になる。

ＤｅＮＡには阪神との相性がいい投手が多い。１１日に７回２失点で勝利したケイが８試合に先発して１勝２敗ながら、防御率は０・８５だし、この日は１回５失点ＫＯとなったジャクソンも、６試合に先発して２勝２敗、防御率２・３４。竹田も９月２０日の対戦で７回１得点で勝ち星を献上している。

阪神サイドが一番不安視しているのは、２日のヤクルト戦を最後に実戦から離れているブランクだろう。このブランクに加え、ＤｅＮＡには初回５失点をはねのけて逆転勝ちを収めてファイナルＳに進出してきたという勢いがある。この勢いの差がどう出るか。

ただ、阪神には地の利がある。先にも触れたが、甲子園はハマスタほど狭くはない。戦う雰囲気も違う。ＤｅＮＡと甲子園で戦った過去のＣＳでは２度とも負けているようだけど、ファイナルＳで戦うのは初めてだからね。これまでのデータは排除していいんじゃないかな。１勝のアドバンテージを含めて阪神有利に変わりはないと思うが、ＤｅＮＡが初戦を取るとさらに勢いづく可能性もある。