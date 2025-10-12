10月12日、東京競馬場で行われたG2・アイルランドトロフィー（芝1800m）は、4番人気のラヴァンダが差し切りを決めて重賞初制覇を飾った。このレースの1着馬にはエリザベス女王杯への優先出走権が与えられる。

アイルランドトロフィー、勝利ジョッキーコメント

1着 ラヴァンダ

岩田望来騎手

「道中からすごく雰囲気よく進めれていたので、あとは伸びるだけだと信じていました。大外枠ですし、他に行く馬がいれば行かせてその後ろだと考えていましたし、プラン通りの競馬が出来たと思います。改めてレースセンスの良い馬だと感じています。レースの中でも逃げも追い込みも出来ますし操縦性が高いです。この馬の走りが出来ればG1でも通用すると思っているので、応援いただけたら嬉しいです」

レース結果、詳細は下記のとおり。

10月12日、東京競馬場で行われた11R・アイルランドトロフィー（G2・3歳上オープン・牝・芝1800m）は、岩田望来騎乗の4番人気、ラヴァンダ（牝4・栗東・中村直也）が勝利した。1/2馬身差の2着に6番人気のアンゴラブラック（牝4・美浦・尾関知人）、3着に5番人気のカナテープ（牝6・美浦・堀宣行）が入った。勝ちタイムは1:45.7（良）。

1番人気でC.ルメール騎乗、ボンドガール（牝4・美浦・手塚貴久）は9着、2番人気で武豊騎乗、アドマイヤマツリ（牝4・美浦・宮田敬介）は7着敗退。

【太秦S】ハピが約3年半ぶり美酒

アイルランドT・ラヴァンダと岩田望来騎手

4頭横並びのゴール前

岩田望来騎乗の4番人気、ラヴァンダが混戦から抜け出して重賞初制覇を飾った。直線では大外へ進出。末脚を伸ばしてラスト100m付近から先頭へ。4頭横並びの大接戦の中から半馬身差しぶとく前へ出ていた。1番人気に支持されたボンドガールは末脚不発で着外に敗れた。

ラヴァンダ 16戦3勝

（牝4・栗東・中村直也）

父：シルバーステート

母：ゴッドパイレーツ

母父：ベーカバド

馬主：森永 聡

生産者：森永 聡

【全着順】

1着 ラヴァンダ 岩田望来

2着 アンゴラブラック 戸崎圭太

3着 カナテープ 佐々木大輔

4着 ライラック 石川裕紀人

5着 セフィロ 横山和生

6着 ホウオウラスカーズ 木幡巧也

7着 アドマイヤマツリ 武豊

8着 リラボニート 横山武史

9着 ボンドガール C.ルメール

10着 セキトバイースト 浜中俊

11着 フィールシンパシー 横山琉人

12着 サフィラ 松山弘平

13着 ドゥアイズ 三浦皇成

14着 アンリーロード 荻野極

15着 ピースオブザライフ 菊沢一樹

16着 キャットファイト 大野拓弥