¡¡10·î12Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè10R¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ï¥¤¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ëµ³¾è¤·¤Æ1Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¤Ï¡¢6Ç¯Ï¢Â³6²óÌÜ¤È¤Ê¤ëJRAÇ¯´Ö100¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¤Ï¡¢¡Ö¡Êº£Ç¯¤³¤³¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡ËG1¤â¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¾¡¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÇÏ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ç6Ç¯¡ÊÏ¢Â³¤Ç¤ÎJRAÇ¯´Ö100¾¡Ã£À®¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐËèÇ¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ø²æÌµ¤¯¡¢¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤Ê¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Íè½µ¤«¤éG1¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢G1Åù¤Ç¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£