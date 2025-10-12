「シャッフルアイランド」藤川らるむ、伊藤桃々とのDハロの裏側公開「手作り衣装すごい」「発想が天才」の声
【モデルプレス＝2025/10/12】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』Season6に出演した藤川らるむが12日、自身のTikTokを更新。ディズニー・ハロウィーンの裏側を公開した。
【写真】「シャッフルアイランド」出演美女、手作り衣装姿
この日、藤川は同番組に出演した伊藤桃々らとディズニー・ハロウィーンを満喫するVlogを公開。映画「おしゃれキャット」に登場する子猫たちに変身するため、生地を切って手作りする様子を公開し、深夜2時間過ぎまで裁縫作業と向き合っていた。また髪型もメイクも「おしゃれキャット」をイメージしたビジュアルを再現し、ヘアメイク中も裁縫に集中する藤川。当日は女子3人で「おしゃれキャット」をイメージした手作り衣装で東京ディズニーリゾートを満喫していた。
この投稿には「可愛すぎる」「真似したい」「手作り衣装すごい」「めっちゃ器用」「発想が天才」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆藤川らるむ、伊藤桃々らとDハロ満喫
◆藤川らるむの投稿に反響
