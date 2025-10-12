今週のしし座は「物欲全開でOK」！ 12星座別・10/13〜10/19のラッキーデーと要注意デー

10/13（月）〜19（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

💼 牡羊座：14日（火）は「やりたい仕事に力を注いで」

牡羊座のあなたは、仕事運が○。とくに14日（火）はやるべき仕事よりも、やりたい仕事に力を注ぐことでよい結果が得られます。

また、人間関係ではコミュニケーションにおける絶妙なバランス感覚が要求される1週間です。17日（金）は、気疲れしてしまいやすい星が巡ってくるので注意しましょう♪

牡羊座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

💼 牡牛座：18日（土）は「仕事に関する新しい目標が定まりそう」

牡牛座のあなたは、ビジネスが好調な予感。18日（土）にはお仕事に関する新しい目標が定まりそうです。ここ数年のお仕事の状況を整理して、自分の求めているものをもう一度確認してみましょう。

同時に、お金の使い道については調整が必要ない週間です。16日（木）は、うっかりすると無駄づかいをしてしまう星回りですが、サブスクの見直しをするとよさそうです。

牡牛座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

💼 双子座：14日（火）は「解決できなかった問題がクリアになりそう」

双子座のあなたは、問題解決や謎解きに関する能力が高まり、あらゆる難題を克服することができそうです。14日（火）は、これまで解決できなかった問題がクリアになりそう。

さらに、消費をしたいという欲求が強くなりそうな1週間です。とくに13日（月）は余分なものを買わないように注意しましょう。「それ」が欲しいのではなく、買い物がしたいだけかも♪

双子座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

🤝 蟹座：14日（火）は「世界平和に目覚める」

蟹座のあなたは、人間関係運が○。14日（火）は世界平和への欲求に目覚めたかのように、全ての人と仲良くなりたい願望が押し寄せます。嫌いな人と仲直りをするなら、この日がいいでしょう。

同時に、仕事は些細な手順の見直しを怠らないことが重要な1週間です。15日（水）は、いつもどおりの手順で作業しているとミスをしてしまいそうな予感です★

蟹座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

💰 獅子座：15日（水）は「物欲全開でOK」

獅子座のあなたは、もう手に入らないと思っていたものと、偶然再開することができそうな1週間です。とくに15日（水）は買い物運がいいので、物欲全開でOKです☆

しかし、人間関係は先輩後輩などちょっとした上下関係がある人との関わりでミスをしやすいときです。16日（木）は、生意気だと思われないように注意しましょう。

獅子座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

🤝 乙女座：18日（土）は「読心術の黒帯になれる」

乙女座のあなたは、人の心の細かな動きが手にとるようにわかる1週間です。とくに18日（土）は、読心術の黒帯になれるくらいです。好きピと仲良くなるチャンスかもしれませんね♡

データのチェックや書類の見直しなど、地味なのに正確さが求められる作業が多くなりそうです。15日（水）は、目の疲れに注意して頑張りましょう★

乙女座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

🤝 天秤座：14日（火）は「美的センスが絶賛される」

天秤座のあなたは、あなたの美的センスが周囲の人から絶賛されそうな1週間です。14日（火）はとくに褒められますので、ファッションもメイクもすべてに自信を持ってすごしましょう。

さらに、仕事ではいつもとは違う分野で才能が開花する1週間です。ただし13日（月）は、本来やるべき仕事を忘れてしまいそうなので、注意しましょう。

天秤座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

💼 蠍座：13日（月）は「AIよりもハイスピードで仕事ができる」

蠍座のあなたは、思考の流れがスムーズになってあらゆる物事を簡単に解決できる1週間です。13日（月）は、AIよりもハイスピードで書類を作成できるくらいです♪

また、丁寧な人間関係を心がけるべき1週間です。19日（日）は、うっかり既読スルーしている人から、返信を催促されちゃうことがあるかも♪

蠍座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

💼 射手座：14日（火）は「普段と違う手順で仕事をすると効率UP」

射手座のあなたは、創造性が爆発して、新しいアイデアが次々と湧きあがってくる1週間です。14日（火）は、普段とは違う手順で仕事をすると効率が強化されます！

ですが、予算オーバーという概念を忘れてしまいそうな1週間です。17日（金）は、収支のバランスを意識した出費を徹底してください。

射手座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

💰 山羊座：18日（土）は「お金に関するとてもいいことがありそう」

山羊座のあなたは、金運が好調。18日（土）は、お金に関するとてもいいことがありそうです。無料で手に入るものは積極的に活用してください♪

また、気配りの能力が大幅アップする1週間です。ただし、気づきすぎるがゆえにお節介になってしまうリスクもあります。14日（火）は、人の鼻毛を指摘しないように気をつけましょう。

山羊座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

🤝 水瓶座：19日（日）は「仲直りに最適」

水瓶座のあなたは、人との関係に変化が訪れそうな星回りです。19日（日）は、人間関係のほころびを修復するのに最適な日です。やっぱり仲直りしたくなった人に連絡をするならこの日ですよ☆

さらに、消費することに夢中になってしまいそうな1週間です。とくに18日（土）は、ちょっと近所を散歩しただけでも1万円くらいは平気でなくなるので注意して♪

水瓶座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

💰 魚座：14日（火）は「金運が急上昇」

魚座のあなたは、いろいろなご縁でお金が増えるときです。とくに14日（火）は、金運が急上昇します。買ったものの価値が上がり、いつの間にか消費が投資になるようなラッキーがあるかも☆

また、微妙な距離感の人との関わりがなかなかうまくいかないときです。16日（木）は、とくにテンションの調節に迷ってしまいそう。

魚座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ／10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。

x