スイミング送迎した父に「パパは端っこにいたらいい」→娘が発言した理由に4万いいね「すごい心遣い」【ママリ】

娘は父親のことをよく知っている

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、月岡祐介 心臓外科(@TsukiokaYusuke)さんの投稿です。

ある日、スイミング教室に娘さんを連れて行った月岡祐介 心臓外科さん。そこで娘さんがふと口にした一言に、胸を打たれます。それがこちら。

娘をスイミングに連れて行ったら「パパは人と話すのが得意じゃないなら端っこにいたらいいよ」といってお友達のところに行きました。ちゃんと父親のことがわかっていて優しいなと思いました。

なんと優しい娘さん…ちゃんとお父さんのことを理解しているのですね。大好きなお父さんに無理をさせないように、そっと気遣ってくれているのでしょう。このようなエピソードを読むと、親が日ごろから子どもを大事に思っている以上に、子どももまた親のことを見て、いつも思いやっているんだなと感じます。



この投稿には「スゴい心遣いと人心掌握術」「女の子の察する能力ってすごい」といったリプライがついていました。心がじんわりと温かくなった投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）