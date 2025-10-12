「ＣＳパ・ファーストＳ・第２戦、日本ハム５−４オリックス」（１２日、エスコンフィールド）

日本ハムが終盤に逆転勝ち。２連勝でＣＳファーストＳ突破を決めた。

清宮幸は三回に今ＣＳ初安打となる２点適時三塁打。３点を勝ち越された直後、宮城の直球を中堅左に運び、流れを引き戻した。

前日は自身が併殺打に倒れた直後にソロアーチを放った郡司に「４番のゲッツーをカバーしました」とイジられていた。それだけに「郡司さんが打てなかった時、絶対打ってやろうって。それだけは思ってました。そこまでがセットだなって」とニヤリ。この日は郡司が死球を受けた直後に自身が適時打と逆になり「４番の郡司くんはデッドボールで出てくれたんで、その足を酷使してホームに帰って来てくれてよかったです」とイジリ返した。

２年連続のファイナル進出。昨年のファーストＳ突破時にはお立ち台で涙したが「（今年は）僕も泣いてないし。そのへんは違うと思います」と笑顔で胸を張った。王者・ソフトバンクへの雪辱に向け「去年と違って、すごくヒリヒリする試合をホークスとはずっとしていた。そういう経験がこのファーストＳに生かされているとも思っている。そういう試合をたくさんしてきた自負はあります」と力強かった。