極東、日本のSNS界隈でにわかに盛り上がりを見せるWWEスーパースターたち。熱狂的ファンが「次期ブレイク候補」に推す金髪美女レスラーの“相方愛”溢れる大胆な行動に、注目が集まっている。

【画像】美女レスラー、際どい箇所に“相方愛”大胆タトゥー

世界最大のプロレス興行「WWE」の第3勢力“NXT”に所属するソル・ルカが10日、自身のインスタグラムを更新。タッグパートナー、ザリアへの愛情を大胆なタトゥーで表現した挑発的なビジュアルの写真をアップし、反響を呼んでいる。

元体操選手で、サーファーとしての一面も持つソルは、圧倒的なフィジカルとアクロバティックな必殺技を武器に未経験ながらわずか3年でNXT女子北米王座とWWEスピード・チャンピオンの二冠を獲得。シングルでも活躍する傍ら、寡黙で凶暴な女子レスラー、ザリアとの“凸凹タッグ”でも活動しており、試合中に味方同士で技を誤爆するなど何度も決裂の危機を乗り越えながら、実績を積み上げる次期ブレイク候補だ。

日本時間5日にはNXTからタッグで「SmackDown」に飛び出し、狡猾キャラの“シークレットハービス”チェルシー・グリーン＆アルバ・ファイア組を無敗の必殺技“ソル・スナッチャー”で退ける金星。放送されたABEMAのコメントには、先日日本のSNSで大バズりした女子レスラー、リア・リプリーへの反響を受けてか「（ソルも）もっと注目されてもいい」といったコメントも見られたほどだ。

名作映画「チャイルド・プレイ」のシリアル人形“ティファニー・ヴァレンタイン”への献身的な愛情を誓うハートのタトゥーをオマージュした小粋なデザインを胸元にあしらい、挑発的なポーズで撮影された一枚にファンからは「最高のデザイン」「ずっと離れないでほしい、最高の2人」「ザリアも“ソル”のタトゥーを入れるべきだ」などとさまざまなコメントが飛び交っていた。

同10日の「SmackDown」ではついにWWE女子タッグチャンピオンのシャーロット・フレアー、アレクサ・ブリス組に対戦を直談判し認められるなど、いよいよタッグタイトル獲得への道のりが見えてきた“ザルーカ”組。WWEファンならずとも注目しておきたい存在だ。

