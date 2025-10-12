せっけんの本質を見つめ直す。MIYOSHIが届ける新たな無添加のかたち

創業100年を超えるミヨシ石鹸が、無添加の哲学をさらに進化させた新ライン「MIYOSHI PRIMAL SOAP」を2025年10月23日に発売します。素材と処方に真摯に向き合い、せっけんの“本質”を追求したシリーズは、日々の洗う時間に上質な豊かさを添える存在。プロダクトデザイナー・柴田文江氏によるデザインで、機能美と静かな佇まいが調和した、新たな“本物”のかたちです。

本質を見つめ直した、進化するせっけん

「MIYOSHI PRIMAL SOAP」は、“無添加”という原点を守りながら、脂肪酸の配合レベルから見直した新処方を採用。

肌に本当に必要な成分だけを厳選し、従来の人気レシピをさらに進化させました。

FACE、HAND、BODYの3種類で展開され、それぞれが用途に合わせたきめ細かな泡立ちと洗い上がりを実現。日常に健やかさと上質さをもたらす、“洗う”を再定義するせっけんです。

美しく、静かに寄り添うボトルデザイン

デザインを手がけたのは、数々のプロダクトを生み出してきた柴田文江氏。有機的な曲線とベージュ×ホワイトの2トーンが特徴のボトルは、どんな空間にも自然に溶け込みます。

機能性と美しさを両立したフォルムは、毎日の暮らしに穏やかな存在感をもたらす一品。

グラシン紙に包まれたパッケージには、写真家・岩倉しおり氏の写真と詩人・文月悠光氏の詩が添えられ、まるでギフトのような特別感を演出します。

全ラインナップと価格情報

＜ラインナップ＞

・FACE：200mL（2,200円）／リフィル180mL（1,650円）

・HAND：340mL（1,870円）／リフィル300mL（1,375円）

・BODY：450mL（2,200円）／リフィル400mL（1,650円）

「MIYOSHI PRIMAL SOAP」は、3種のアイテムを展開。

すべて100％純せっけんの洗浄成分を使用。クリーミーな泡で肌をやさしく包み、清潔のその先にある上質な心地よさを叶えます。詰め替えしやすい形状で、環境にも配慮されたサステナブルなデザインです。

発売は2025年10月23日（木）、全国のライフスタイルショップと公式オンラインストアで販売されます。

ていねいに“洗う”という贅沢を日常に

「MIYOSHI PRIMAL SOAP」は、無添加という原点を超え、“本物のせっけん”の価値を再定義した新たなシリーズです。

必要なものだけを残し、余計なものを削ぎ落とすことで生まれた清らかさ。その潔さが、心まで整えるような穏やかさをもたらします。

毎日の手洗いやバスタイムを、もっと心地よく、もっと美しく。ていねいに暮らす人へ贈る、MIYOSHIの新しい答えです。