この人の顔になりたいと思う「20代女性俳優」ランキング！ 「橋本環奈」を抑えた1位は？【2025年最新】
All About ニュース編集部では、2025年9月30日、全国の10〜70代の男女300人を対象に、「なりたい顔」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、この人の顔になりたいと思う「20代女性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
2位は、1999年2月生まれの橋本環奈さん。中学3年生のアイドル時代に撮影された1枚の写真をきっかけに“1000年に1人の逸材”として注目を集めました。クリっと丸い目元やバランスのとれたパーツに加え、愛らしい表情や親しみやすいキャラクターで幅広い世代を魅了しています。
完璧なビジュアルと演技力の高さで、映画『銀魂』、『かぐや様は告らせたい』、『キングダム』など数多くの漫画やアニメ、小説の実写化作品に出演。2022年に公開された人気作の続編で9月から公開中の映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』では、前作に引き続き主人公・森崎明日香役を演じています。
回答者からは、「全ての顔のパーツがパーフェクトだと思います。私も1000人に1人の美少女と言われたい」（30代女性／岐阜県）、「可愛いくて瞳の色が綺麗」（30代女性／三重県）、「アイドル顔になってみたい」（30代女性／愛知県）、「この顔になれたら無敵であろうと思います」（40代男性／東京都）などの声がありました。
1位は、1997年3月生まれの今田美桜さん。ぱっちりとした大きな目元と愛らしさや活発さ、クールな雰囲気など、さまざまな印象を兼ね備えた顔立ちに憧れを抱く人が多いようです。スタイルの良さと演技力の高さでも注目を集め、映画『東京リベンジャーズ』シリーズや『わたしの幸せな結婚』など人気漫画や小説の実写化作品でもヒロインを務めています。
9月26日に最終回を迎えたNHK連続テレビ小説『あんぱん』では、主人公・のぶを演じ、9月に開催された「東京2025 世界陸上」ではアンバサダーを務めるなど、俳優としての演技以外でも明るい笑顔で視聴者を魅了しています。
回答者からは、「目がくりくりでお人形さんみたいだから」（30代女性／愛知県）、「顔のパーツそれぞれが綺麗で、整い方がレベチです。実際にお会いしたことがあるのですが、顔の小ささ、目の大きさ、輪郭の綺麗さ、素晴らしく美しく可愛かったです」（20代女性／東京都）、「美人と可愛いを兼ね備えているから」（20代男性／東京都）、「大きな瞳と、はっきりとした目鼻立ちが印象的だから」（40代女性／福井県）という声がありました。
この記事の執筆者：
福島 ゆき
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About NEWSでのライター歴は5年。
(文:福島 ゆき)
