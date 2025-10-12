◆りそなBリーグ2部（B2）福岡80―88福島（12日、福岡・照葉積水ハウスアリーナ）

ライジングゼファー福岡が延長の末、福島に逆転負けを喫し、今季ホーム初勝利を逃した。

第3クオーター途中に55―29と最大26点のリードを奪いながら失速し、延長で力負け。4000人超が観戦した中での敗戦ということもあり、福島雅人監督は「勝つチャンスはたくさんあったのに、ものすごくふがいない。見せちゃいけないゲームを見せた。悔しさを通り越して、会場もあぜんとしているような感じ。本当に責任を感じています」とぼうぜんとしていた。

前半は昨季主将のパブロ・アギラールや米プロNBAでプレー経験のあるデイボン・リードが3点シュートを中心に次々と得点を重ね、大量リードを奪った。しかし後半はボール運びのリズムが悪く、相手の3点シュート攻勢で点差が縮まるとミスが続出した。

福島監督は「まだ勝ちパターン、流れをつくるパターンが明確になっていない」と険しい表情。点差を詰められていた終盤、相手に3点シュートを決められるなど「やっちゃいけないと言っていたプレーでやられた。リバウンドももっと頑張らないと」と戦術の遂行力や基本的な部分においても課題を痛感していた。

大型センターのジョシュア・スミスが退団し、昨季強みにしたインサイドが弱体化。その分、攻守の切り替えを速くし、「ラン＆ガン」と呼ばれる速攻を増やそうとしている。しかし3点シューターの西川貴之や司令塔の村上駿斗が故障で離脱。昨季から大黒柱のジャスティン・バーレルや、リードもコンディションに不安を抱えながらプレーをしている。

前半、ゴール下でシュートを放つ福岡・バーレル（24）

苦しい台所事情になっているものの、福島監督は「コートに立つ以上は言い訳できない。我慢強くみんなで謙虚に戦っていきたい」とチャレンジャーとしての心構えを選手に求めた。

昨季も故障者が相次いだ開幕直後こそ2勝6敗と出遅れたが、そこからクラブ新記録の19連勝をマークして西地区優勝を果たした。2029〜30年シーズンに最上位カテゴリー「Bプレミア」入りを目指す福岡にとって、1試合平均入場者数4000人が今季の大きなノルマ。福島監督は「もう少し小気味よく、気持ち良くプレーできていたはず。コートに背を向けず、アタックする意識を強く持ちたい」と積極性を出し、ブースターを魅了するプレーを誓った。

次節は15日午後7時5分から照葉積水ハウスアリーナで愛媛と対戦する。（末継智章）