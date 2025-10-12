¡Ú¥»£Ã£Ó¡ÛDeNA 11²óÆó»à¤«¤éµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£ÓÆÍÇË¡ª¡¡»°±º´ÆÆÄ¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Æ¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤³¤ì¤³¤½¡ÖÁ´°÷¤¬Á´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¡×ÈÖÄ¹Ìîµå¤ÎÄìÎÏ¤À¡ª¡¡£Ä£å£Î£Á¤¬²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿£±£²Æü¤Î¥»£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£²Àï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ï¡¢£´»þ´Ö£³£±Ê¬¡¢±äÄ¹£±£±²ó¤ÎËö¡¢£·¡½£¶¤ÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£ºå¿À¤¬ÂÔ¤Ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â·àÅª¤Ê¾¡Íø¤Î¼çÌò¤Ï¡¢º£µ¨ÂæÆ¬¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼ã¼ê¤À¤Ã¤¿¡££±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î±äÄ¹£±£±²óÆó»à¤«¤éÀÐ¾å¤¬ÆóÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÆóÅð¡£Â³¤¯ÎÓ¤¬º¸Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤·¡¢ÅÙ²ñ¤¬±¦Á°ÂÇ¤Ç¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï²ÜÌ¾¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤ê¡¢Á¯¤ä¤«¤Êº¸Á°ÂÇ¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²ÜÌ¾¤Ïº£µ¨£±ÈÖ¤ËÄêÃå¡£ÎÓ¤â¸Î¾ã¤·¤¿ËÒ¤Î·ê¤òËä¤á¤ëÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢ÀÐ¾å¤âÍ··â¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊàÈ¯Å¸ÅÓ¾åÁÈá¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢²ÜÌ¾¤Ï¤³¤ó¤Ê»°±º´ÆÆÄ¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö£¸·îº¢¤ÎÎý½¬Á°¡¢´ÆÆÄ¤Ë¡Ø¤Ö¤Ã²õ¤ì¤ë¤Þ¤Ç»È¤¤Â³¤±¤ë¤«¤é³Ð¸ç¤·¤È¤±¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£º£¤Ï£±ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤ëÀÕÇ¤´¶¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï£Ã£Ó¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¼ã¼ê¤¿¤Á¤ò¡¢»°±º´ÆÆÄ¤Ï¾ï¤Ë¡ÖÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¡×¤È»ØÆ³¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡££±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤é¤ÎµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤â¡¢Æüº¢¤Î»ØÆ³¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£»î¹ç¸å¡¢ÈÖÄ¹¤Ï²þ¤á¤Æ¤³¤¦ÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡ÖÇ´¤Ã¤Æ¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤È¡¢¾ï¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¤âºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Æ¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æó»àÌµÁö¼Ô¤«¤éÁ´°÷¤ÇÇ´¤Ã¤Æ¿©¤é¤¤¤Ä¤¯»ÑÀª¤¬¾¡Íø¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¶¯Ä´¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥²¡¼¥à¥á¡¼¥¯¤ò¤·¤¿µß±ç¿Ø¤ÎÊ³Æ®¤ò¤³¤¦¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡Ö¡ÊÀèÈ¯¡Ë¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬½é²ó¤Ë£µÅÀ¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÂÇÀþ¤¬¤¹¤°£µÅÀ¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÃæ·Ñ¤®¿Ø¤¬¡ÊÁê¼ê¤Î¹¶·â¤ò¡Ë¤·¤Î¤¤¤Ç¤·¤Î¤¤¤Ç¡¢Î®¤ì¤òºî¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»°±º´ÆÆÄ¤¬¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï½é²ó¤Ë£µ¼ºÅÀ¤·¤¿¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ò£±²ó¤Ç¹ß¤í¤¹¤È¡¢ÀÐÅÄÍµ¤ò£³²ó¤«¤é£´¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢£¶²ó¤«¤éÊ¿ÎÉ¤ò£²¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²¤µ¤»¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÎÀèÈ¯Í×°÷¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤òÇ¤¤»¤Æ¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
£Ã£ÓÁ°¤ËÃæ·Ñ¤®¤Ç±ê¾å¤·¤¿¥Ð¥¦¥¢¡¼¡¢Æ£Ï²¤Ï»ö¼Â¾å¤ÎàÀïÎÏ³°á¡£»°±º´ÆÆÄ¤Î¡ÖÁ´ÎÏ½Ð¤·ÀÚ¤ê»ØÎá¡×¤ò¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¼ã¼ê¤¿¤Á¤¬²÷¿Ê·â¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤¢¡¢¼¡¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÂÇÅÝÌÔ¸×¤À¡£