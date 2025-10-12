◇パCSファーストステージ第2戦 日本ハム5−4オリックス（2025年10月12日 エスコンF）

「2025 パーソル クライマックスシリーズ（CS）パ」ファーストステージ（S）第2戦の日本ハム―オリックス戦が12日に行われ、日本ハムが見事に逆転勝ちし、オリックスはCS敗退が決まった。

決勝打は8回、2死一、二塁からレイエスが放った右翼越えの逆転適時打。ベンチもファンも歓喜する一打となったが、このプレーがネットではひそかに話題を呼んでいる。

レイエスの打球は右翼フェンスに直撃するが、これをワンバウンドで捕球した右翼・広岡が振り向きざまに間髪入れず、中継プレーの二塁・大城に送球。大城も捕手・若月へのバックホームがストライク送球で、全く無駄な動きがなかった。若月もキャッチからタッチまで迅速に行ったが、一塁走者・矢沢が頭からホームに滑り込み、目の覚めるような走塁でタッチをかいくぐった。

試合後、新庄監督は矢沢の走塁について「矢沢くんじゃなかったら、ぞっとしますよね。クッション処理もものすごく、いい形で。すごいいいカットプレーで。逆に矢沢くん、五十幡くんじゃなかったら、もう同点止まりですからね」と称えたが、このプレーを見ていたファンも同様の気持ちを抱いたようだ。

ネットではオリックスのクッションボール処理に、Xで「完璧すぎて青くなる 危なかった…」などの声が上がり、そのうえで「多分矢澤じゃ無かったらアウトになってた」「ライトの廣岡も中継も無駄ないのに、よく矢澤走った 素晴らしすぎ」「矢澤が効いてたね」「矢澤さんは足速すぎる！！！！」など、矢沢の好走塁を称える声が集まった。

レイエスの打席がフルカウントだったとはいえ、ちゅうちょしたり、スタートが一瞬でも遅れればアウトだったかもしれない。動画付きで「矢澤vs廣岡大城の超高等技術勝負！」などと紹介しているファンも現れるなど、野球好きな人にはたまらない攻守の好プレー。「大志のクッション処理、大城の中継プレー、若月のタッチ、レイエスのバッティング、矢澤の走塁、全てがプロ野球すぎた」と評する声も上がっていた。