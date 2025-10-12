ブラジルの背後を狙う伊東純也「低い位置で取ったら裏にスペースがある」
そのスピードを生かさない手はない。日本代表MF伊東純也(ゲンク)は14日のブラジル戦(味スタ)に向け、「攻め込まれる分、カウンターをうまく使えればチャンスを作れるんじゃないかと思う」と指摘。「低い位置で取ったら、裏にスペースがある。そこに人数をかけて飛び出せれば」と、攻撃のイメージを口にした。
過去2分け11敗と一度も勝ったことのないブラジルと2022年6月6日以来の再戦となる森保ジャパン。当時の試合に先発していたのは、今回のメンバーでは伊東のほか、MF南野拓実、MF田中碧、DF長友佑都の4人だけ。MF鎌田大地、MF堂安律は途中出場で、FW上田綺世、MF久保建英、DF谷口彰悟はベンチ入りしたものの出場機会はなかった。
当時は4-1-4-1のシステムだったこともあり、「まずシステムが違う」としたうえで、「奪ったあとにハイプレスですぐに奪われたり、ビビッてプレーしていた。奪ったボールを効果的に使ったり、マイボールの時間を増やすことが大事」と、3年前の経験も生かすつもりだ。
守備陣に負傷者が相次ぐ中、9月9日のアメリカ戦(●0-2)、今月10日のパラグアイ戦(△2-2)と2試合連続で2失点を喫しており、まずは守備の立て直しが急務。ブラジルは10日にソウルで韓国を5-0で破っており、「ケガ人が多い中で難しさもある。コミュニケーションを取ってコンパクトに守らないと韓国みたいになる。守るところを守ることが大事」と力説した。
(取材・文 西山紘平)
