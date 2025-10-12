過去2分け11敗…ブラジルに勝つための最適解は?田中碧「引き込んでカウンターも一つの策」
ブラジルに勝つための“最善手”を打つ。過去2分け11敗と日本代表が一度も勝ったことのないブラジル代表と約3年4か月ぶりの対戦。前回2022年6月6日の対戦はPKによる失点で0-1と、スコア上は惜敗だったが、当時も先発していたMF田中碧(リーズ)は「スコア以上の差を感じたし、まだまだだなと思った。ああいう強豪をW杯では倒さないといけないし、勉強になった」と率直に振り返った。
そのうえで「勉強しに行くわけじゃないし、勝たないといけない」と力説。9月のアメリカ遠征以降、W杯出場国に対して3試合連続で勝利から遠ざかっている現状も踏まえ、「直近勝っていないし、最善の策を使って勝利をつかまないといけない」と、対ブラジルをイメージした現実的な戦い方に言及した。
「5-4-1でブロックを組んで、引いてカウンターというのも一つありかなと思う。アジア予選と戦い方は変わってくるので、引き込んでカウンターというのも一つの策としてこれから持っていくのもありかなと。(3年前に対戦した)あのときよりもいろんなオプションがある中で、どの選択をしていくかはチームとして大事になる」
アジア最終予選以降、両ウイングバックに攻撃的なアタッカーを配した“攻撃的3バック”を採用。アジア相手にはハイプレスからのショートカウンターがハマる試合も多かったが、ブラジルに対して高い位置からプレッシャーをかけても、個でかわされるリスクもある。
「勝ちを目指すうえで、どこかで何かを捨てないといけないだろうし、チームとしてどの選択肢を選ぶのかは、オプションがある中で、勝つために最善の選択をすることが大事だと思う」。ブラジルから初勝利を挙げるための最適解はどこにあるのか。
「コンパクトにしてスペースを与えないことが大前提で必要だし、1対1に負けないのも大事だけど、全部が全部勝てるわけじゃない。だからこそコンパクトにして、2対1を作るとか、奪ってからのカウンターでも、取られるリスクはあるかもしれないけど、それでもカウンターを刺し切るとか、セットプレーを取るとか、そういう作業は強豪相手には大事になると思う」と強調した。
(取材・文 西山紘平)
