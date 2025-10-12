39歳DF長友佑都、6度目のブラジル戦に「僕が今までやってきたブラジルのほうが強い」
ポーランドで0-4の惨敗を喫した初対決から13年、5度にわたってブラジル代表と戦ってきた39歳に恐れはない。日本代表DF長友佑都(FC東京)は12日の練習後、報道陣の取材に応じ、「僕が今まで見てきた、やってきたブラジルのほうが強いんじゃないかと個人的には思っている」と自身の見解を明かした。
長友は2012年10月12日、ポーランドで行われたブラジルとの国際親善試合にフル出場。当時20歳だったFWネイマールに2ゴール1アシストの大活躍を許し、0-4の惨敗を喫した。その後もブラジル相手の苦戦は続き、13年6月15日のコンフェデ杯に0-3(フル出場)で完敗すると、以降の親善試合も12年10月14日に0-4(ベンチ)、17年11月10日に1-3(フル出場)、22年6月6日に0-1と全敗。屈辱を味わされ続けてきた相手だ。
ところが長友は14日に控えた6回目の対戦を前に、現在のブラジル代表を冷静に見つめていた。
「ブラジルが世界トップクラスのチームだというのは間違いないと思うけど、最強ではないと思うんですよね。僕が今まで見てきた、やってきたブラジルのほうが強いんじゃないかと個人的には思っている。南米予選を見ても5位ということで苦戦している状況であるということで、最強ではないので日本にもチャンスがあると思う」
今月10日の国際親善試合では韓国代表を5-0で破っており、圧倒的な攻撃力を誇るスター軍団への警戒ムードが高まるが、経験豊富な39歳は「逆に今のブラジルに韓国のように0-5とか大差で負けるようだとW杯優勝は厳しいと感じている。いい試合ができないと先は難しくなる」と言い切った。
長友にとっての“最強のブラジル”とは、同じサイドバックにもDFマルセロ、DFダニ・アウベスといった高い攻撃力を持つスター選手たちがいた頃だという。
「もちろんコンフェデも強かったし、ネイマールもそうだけど、彼らがいた時はちょっと太刀打ちできなかった。フィジカル面も、技術も、判断も、スピードも含めてちょっと次元が違っていた。僕らもSBを外に出して守備でハメていこうとやっていたけど、ダニ・アウベスとかマルセロの個人技で自分たちのプレスが無にされる状況を何度も経験した」
近年のサイドバックの役割の変化もあり、現在のブラジルにはサイドバックのスター選手がいないのはたしか。長友は「次にどういう選手が出てくるかわからないけど、サイドバックにマルセロ、ダニ・アウベスのようなすごい選手がいるわけではないと思う。日本にもサイドでボールを奪ったり、サイドで1対1で剥がしたりするチャンスはあると思う」と展望した。
そう言い切るからには長友自身も、ブラジル代表を抑え込む準備ができている。想定ポジションは左右のウイングバック。韓国戦ではFWビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)やFWエステバン(チェルシー)が猛威を奮い、サブにもFWガブリエル・マルティネッリ(アーセナル)やFWルイス・エンリケ(ゼニト)が控える“花形”ポジションとのマッチアップを心待ちにしている。
3年前に右SBで出場し、ビニシウスとも対峙した長友は「イメージは常にできている。出たらやれる自信はあるし、3年前もコンディションが悪いというか、今より良くない状況でも対応はできた。ビニシウスも成長はしていると思うけどイメージはできている」ときっぱり。「すごいドリブラーだったり速い選手がいる時に守備ができるのが強み。そういった場面で選ばれるようにパフォーマンスをコンディションを整えておきたい」と闘志をたぎらせた。
(取材・文 竹内達也)
