【10月12日のB1結果】千葉Jと宇都宮が開幕4連勝…32点差をひっくり返す大逆転劇も

10月12日、日本各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第2節12カードが行われた。

千葉ジェッツはホームのLaLa arena TOKYO-BAYで仙台89ERSと対戦。第3クォーター終了時点では6点ビハインドだったが、第4クォーターに27－8と圧倒し80－67で逆転勝利を収めた。元NBA選手のナシール・リトルが20得点の活躍。千葉Jは開幕から無傷の4連勝をマークした。

前年王者の宇都宮ブレックスもホームで島根スサノオマジックを93－76で下し、開幕4連勝を飾った。2シーズン連続MVPのD.J・ニュービルが19得点8リバウンド8アシストと存在感を示し、2試合連続で2桁点差をつける快勝。15日二予定されている千葉Jとの無敗対決へ向けて弾みを付けた。

また、広島サンプラザホールでは、レバンガ北海道が最大32点差をひっくり返す大逆転劇を見せた。広島ドラゴンフライズを相手に第1クォーターだけで38失点と苦しい立ち上がりだったものの、富永啓生が3ポイント6本を含む24得点と大爆発。1点ビハインドで迎えた試合終了間際には、市場脩斗がブザーとともにプットバックで逆転の2ポイントをねじこみ、98－97で3連勝を飾った。

西地区では名古屋ダイヤモンドドルフィンズが大阪エヴェッサに87－70で快勝し、リーグトップの長崎ヴェルカに並ぶ3勝目をマークした。富山グラウジーズは川崎ブレイブサンダースを88－78で下し、トレイ・ケルが3ポイント6本の成功を含む36得点を挙げる活躍。“京滋ダービー”に臨んだ滋賀レイクスは游艾竽が13得点13アシストのダブルダブル、ザック・オーガストが移籍後最多となる21得点を挙げ、今シーズン初白星をつかんだ。

優勝経験を持つ強豪同士の対戦となった沖縄サントリーアリーナのGAME2は、琉球ゴールデンキングスに軍配。アルバルク東京は東アジアスーパーリーグ（EASL）も含め開幕5連敗となった。

B1リーグ試合結果一覧は以下の通り。

◆■10月12日のB1結果

広島ドラゴンフライズ 97－98 レバンガ北海道



千葉ジェッツ 80－67 仙台89ERS



横浜ビー・コルセアーズ 88－91 ファイティングイーグルス名古屋



富山グラウジーズ 88－78 川崎ブレイブサンダース



茨城ロボッツ 56－76 群馬クレインサンダーズ



宇都宮ブレックス 93－76 島根スサノオマジック



越谷アルファーズ 64－75 アルティーリ千葉



三遠ネオフェニックス 91－74 サンロッカーズ渋谷



シーホース三河 94－76 秋田ノーザンハピネッツ



名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 87－70 大阪エヴェッサ



滋賀レイクス 92－71 京都ハンナリーズ



琉球ゴールデンキングス 82－76 アルバルク東京

