¥´¥¹¥Ú¥é¡¼¥º¤Ë¤è¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ã¥´¥¹¥Ú¥é¡¼¥ººä¥Ä¥¢¡¼2025 ¡ÈG30¡É¡ä¤ÎLIVE Blu-ray & DVD¤¬12·î17Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜ±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò½Ë¤·¤¿¡ã¥´¥¹¥Ú¥é¡¼¥ººä¥Ä¥¢¡¼2025 ¡ÈG30¡É¡ä¤«¤é2025Ç¯7·î4Æü(¶â)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤òÁ´¶Ê¼ýÏ¿¡£
¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢ÂåÉ½¶Ê¤Î¡Ö±Ê±ó(¤È¤ï)¤Ë¡×¤ä¡Ö¤Ò¤È¤ê¡×¡Ö¥ß¥â¥¶¡×¡ÖÀ±¶ý¤Î³¹¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ¿·EP¡ÖPearl¡×¼ýÏ¿¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥ë¡×¤ä¡ÖF.R.I.¡×¡¢ÇÐÍ¥¤Îºæ²í¿Í¤¬Music Video¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡ÖÅìµþ¥¹¥ð¡¼¥È¡×¤ò´Þ¤á¤¿ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°³Ú¶Ê¡¢¤Þ¤¿¡¢20À¤µª¤Î¥´¥¹¥Ú¥é¡¼¥º¥³¡¼¥Ê¡¼³Ú¶Ê¤ä¡¢Mr. LOVE MACHINE¤Îº²¤ÎDNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡ÈSuper LOVE MACHINES ¡ç¡É¤Î£µ¿Í¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡ÖLOVE MACHINE¡×¤Ê¤É¡¢Á´30¶Ê¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯´®Ç½¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥´¥¹¥Ú¥é¡¼¥ººä¥Ä¥¢¡¼2025 ¡ÈG30¡É¡ÙLIVE Blu-ray & DVD¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡£ËÜÊÔ±ÇÁü¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ËÆÃÅµ±ÇÁü¤â¼ýÏ¿Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥´¥¹¥Ú¥é¡¼¥º¤Ï¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ò¶î¤±È´¤±¡¢ÍèÇ¯2026Ç¯1·î¤ËÉÄ¾ì¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£±ÇÁüºîÉÊ¡Ø¥´¥¹¥Ú¥é¡¼¥ººä¥Ä¥¢¡¼2025 ¡ÈG30¡É¡Ù
2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë È¯Çä
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡¡ https://kmu.lnk.to/G30_live
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/Gospellers/G30/
¢£Blu-ray ¢¨½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Î¤ß¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
10,450±ß(ÀÇ¹þ)¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê 9,500±ß¡Ë¡¡KSXL-360
¢¨Blu-ray¤Ï½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Î¤ß¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ¡£½é²ó»ÅÍÍ¤Îºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÄÌ¾ï»ÅÍÍ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ±ÇÁü¼ýÏ¿Í½Äê
¢£DVD [¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ ¢¨´°Á´À¸»º¸ÂÄê]¡¡
9,350±ß(ÀÇ¹þ)¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê 8,500±ß)¡¡KSBL-6394¡Á6395
¢¨DVD¤Ï´°Á´À¸»º¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¡£¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ¡£ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ±ÇÁü¼ýÏ¿Í½Äê
¢£¼ýÏ¿¶Ê¡¡¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡¡Blu-ray¡¦DVD¶¦ÄÌ
01¡¡Dear my girl
02¡¡Fly me to the disco ball
03¡¡F.R.I.
04¡¡¥ß¥â¥¶
05¡¡¥é¥ô¡¦¥Î¡¼¥Ä
06¡¡Golden Age ¡Á⻩⾦À¤Âå¡Á
07¡¡Forever & More
08¡¡Åìµþ¥¹¥ð¡¼¥È
09¡¡Tonight
10¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÎø¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë
11¡¡t.4.2.
12¡¡BOO¡Á¤ª¤Ê¤«¤¬¶õ¤¯¤Û¤É¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Á
13¡¡¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·
14¡¡Slow Luv
15¡¡À±¶ý¤Î³¹
16¡¡Promise - a cappella -
17¡¡reborn
18¡¡Hiding Place
19¡¡¤¤¤í¤Ï 2010
20¡¡24/7
21¡¡·¤¤ÏÍú¤¤¤¿¤Þ¤Þ
22¡¡°ì¶Ú¤Îµ°À×
23¡¡LOVE MACHINE
24¡¡½ª¤ï¤é¤Ê¤¤À¤³¦ 2009
25¡¡±Ê±ó(¤È¤ï)¤Ë
26¡¡¥Ñ¡¼¥ë
27¡¡ÌóÂ«¤Îµ¨Àá
28¡¡FIVE KEYS
29¡¡¤Ò¤È¤ê
30¡¡VOXers
¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ/ÆÃÅµÆâÍÆ¡Û
¢£³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥À¡¼
¢£¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
¢£SonyMusicShop¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¢£Amazon.co.jp¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È¡ÊÁ´5¼ï¤Þ¤È¤á¤Æ¤ªÅÏ¤·¡Ë
¢£¥´¥¹¥Ú¥é¡¼¥º±þ±çÅ¹¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëB3¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨¾åµ¤ÏÁ´¤ÆÍ½Äê»ö¹à¤Ë¤Ä¤¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±þ±çÅ¹ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¢ÆÃÅµ³¨ÊÁ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÉÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤È ¡ÉÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ë¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤«¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£¡ã¥´¥¹¥Ú¥é¡¼¥º¥³¥ó¥µ¡¼¥È2026 in Naeba¡ä
2026Ç¯1·î30Æü(¶â)¡¢1·î31Æü(ÅÚ)
¿·³ã¡¦ÉÄ¾ì¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë ¥Ö¥ê¥¶¡¼¥Ç¥£¥¦¥à
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§Á´ÀÊ»ØÄê 8,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î30Æü(Æü)¸áÁ°10¡§00
¾ÜºÙ¤ÏURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.gospellers.tv/news/detail/11335
