¡¡¡þ¥Ñ¡¼¥½¥ëCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈSÂè2Àï¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à5¡½4¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯10·î12Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥ó£Æ¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï4ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¾å¸¶·òÂÀÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬2²ó¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£
¡¡CS½éÅÐÈÄ¤Ç½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡ÖÊÑ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÅê¤²¤é¤ì¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡3¡½4¤Î7²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È3¼ÔËÞÂà¤Ç¥Ô¥·¥ã¥ê¡£Â³¤¯8²ó¤Ï2»à¤«¤é¿ùËÜ¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¡¢Â³¤¯5ÈÖ¡¦ÆÜµÜ¤ò¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÇµÍ¤Þ¤é¤»¤ÆÆóÈô¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎ¢¤ËÌ£ÊýÂÇÀþ¤¬µÕÅ¾¤·¤ÆÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¡ÖÌî¼ê¤Î¤ª¤«¤²¡¢´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£