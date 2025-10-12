奈月セナが、10月7日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

奈月セナ©光文社/週刊FLASH 写真◎笠井爾示

「週刊FLASH」10月7日発売号©光文社/週刊FLASH

圧巻のプロポーションとエキゾチックなルックスで独自の存在感を放つ奈月セナが「FLASH」に登場。同誌では4年ぶりとなる撮り下ろしで、8ページにわたり、大胆に見せる素肌と艶やかな表情を披露している。20代ラストの輝きと色気を併せ持つグラビアは必見だ。

奈月セナ プロフィール

なつき・せな

29歳。1996年5月30日生まれ。岐阜県出身。T172

2018年にグラビアデビューをすると、類いまれなプロポーションが注目を集めグラビア界を席巻。女優としても活躍しており、2024年公開の映画「痴人の愛」ではヒロインを熱演。現在放送中のドラマ『そこから先は地獄』（日本テレビ系）にも出演する。そのほか最新情報は、公式Instagram（＠natsuki_sena）をチェック。

FLASHデジタル写真集『愛のために』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売。

「週刊FLASH」

発売：光文社

発売日：毎週火曜日

特別定価：600円（税込み/10月7日（火）発売号）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

