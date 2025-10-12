ナ・リーグ優勝決定シリーズは１３日（同１４日午前９時８分試合開始予定）に、シーズンの勝率がドジャース（・５７４）より高かったブルワーズ（・５９９）の本拠、米ウィスコンシン州ミルウォーキーのアメリカンファミリーフィールドで第１戦が行われる。

ブルワーズとはどんなチームなのか。ドジャースとの今季対戦成績は６戦全勝。投手陣はリーグ最多１７勝左腕のペラルタや最速１６７・９キロの剛腕ミジオロウスキーと豊富だ。また打線は１８年ＭＶＰのイエリチ、主砲のチュラングや２１歳・チョウリオら役者が揃う。

チームのレギュラーシーズンの本塁打数はドジャースが２４４本でメジャーではヤンキースに次ぐ２位だが、ブルワーズは２２位の１６６本。一方、盗塁数はブルワーズがレイズに次ぐメジャー２位の１６４に対し、ドジャースは８８の２１位。機動力が武器のブルワーズ、破壊力が魅力のドジャースといったところか。

カブスの鈴木誠也外野手は１１日のブルワーズ相手の地区シリーズ第５戦でチーム唯一の得点となる一発をミジオロウスキーから放った。その剛腕を大谷翔平投手も打ち崩すか、注目したい。また、ブルワーズは優勝決定シリーズ進出を決めたカブス戦では、３本のソロで得点を挙げており、ここにきてパワーも見せてきた打線も怖い。

ドジャースにとって有利なのは、１１日（同１２日）に最終第５戦までもつれてリーグ優勝決定シリーズ行きを決めたブルワーズよりも、２日早く進出を決めたことによって、移動はあるが「休み」を取ってから戦いに臨めるところだろう。

また、ア・リーグ優勝決定シリーズは１２日（日本時間１３日午前９時３分試合開始予定）に、ブルージェイズ対マリナーズがブルージェイズの本拠、カナダ・トロントのロジャース・センターで行われる。優勝決定シリーズは７試合制で、先に４勝したチームがワールドシリーズに進出する。