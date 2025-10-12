¡Úµð¿Í¡Û»°ÄÍÎ°À¸¤¬ÅÚÃÅ¾ì¤Ç·è¾¡¤ÎµÕÅ¾»°ÎÝÂÇ¡Ä¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹£Ì
¢¡¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£²¡½£±¥í¥Ã¥Æ¡Ê£±£²Æü¡¦ÅÔ¾ë¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î»°ÄÍÎ°À¸Åê¼ê¤¬¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç·è¾¡¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö£³ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££°¡½£±¤Î£¸²ó£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£°¤«¤éÄã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ë¤ÈÂÇµå¤ÏÁ°¿Ê¼éÈ÷¤À¤Ã¤¿Ãæ·ø¼ê¤Î¤Ï¤ë¤«Æ¬¾å¤ò±Û¤¨¡¢Áö¼Ô£²¿Í¤¬À¸´Ô¡£»î¹ç½ªÈ×¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡»°ÄÍ¤Ï°éÀ®£³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨£¶·î¡¢»ÙÇÛ²¼¤Ë¾º³Ê¡££±·³¤Ë£²ÅÙ¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¬£±£²ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á½é°ÂÂÇ¤ÏµÏ¿¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££²·³¤Ç¤Ï£·£¸»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨£³³ä£±Ê¬£¸ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¥Á¡¼¥àÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Î£¹ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¸¦¤µ¤ó¤òÀÑ¤à¡£