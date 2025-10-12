Èø¾å±¦¶á¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¸ÑÏ»Ë¡¤ËÇï¼ê³åºÓ¡¡²ÎÉñ´ìºÂ¡ÖÄÌ¤·¶¸¸À¡¡µÁ·ÐÀéËÜºù¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÈø¾å±¦¶á¤¬£±£²Æü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¾å±éÃæ¤Î¡Ö¶Ó½©½½·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¡Ê£²£±ÆüÀé½©³Ú¡Ë¤Î¡ÖÄÌ¤·¶¸¸À¡¡µÁ·ÐÀéËÜºù¡×¤Çº´Æ£Ãé¿®¼Â¤Ï¸»¶åÏº¸Ñ¤ò½éÌò¤Ç±é¤¸¤¿¡£
¡¡º£·î¤Ï£Á¥×¥í¡¢£Â¥×¥í¤Î£²ÄÌ¤ê¤ÎÇÛÌò¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè£±Éô¤Î£Â¥×¥í¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬½éÆü¡£¡ÖÄ»µïÁ°¡×¤Ç¤Ï¸»µÁ·Ð¡ÊÃæÂ¼²Î¾º¡Ë¤ÈÀÅ¸æÁ°¡ÊÈø¾åº¸¶á¡Ë¤ÎÊÌ¤ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£²ÖÆ»¤«¤é±¦¶á±é¤¸¤ë¼Â¤Ï¸Ñ¤Î²½¿È¤Ç¤¢¤ëº´Æ£Ãé¿®¤¬Í¦¤Þ¤·¤¤»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤Ï¡Ö²»±©²°¡ª¡×¤ÎÂç¸þ¤¦¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢¹Ó»ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆ²¡¹¤È¤·¤¿»Ñ¤Èµ¤Ç÷¤¢¤Õ¤ì¤ëÎ©¤Á²ó¤ê¤Ç³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¡£ËëÀÚ¤ì¤Ë¤Ï¡¢¸ÑÏ»Ë¡¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÈäÏª¤µ¤ì¡¢¾ìÆâ¤Ï´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡±¦¶á¤ÏÂè£³Éô¤Î¡ÖµÈÌî»³¡×¤È¡ÖÀîÏ¢Ë¡´ã´Û¡ÊÄÌ¾Î¡¦»Í¤ÎÀÚ¡Ë¡×¤Ç¤âº´Æ£Ãé¿®¼Â¤Ï¸»¶åÏº¸Ñ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£