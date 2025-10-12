40代おしゃれママはこう着る！【ユニクロ】この秋、真似したい！「シャツ着回しコーデ」

レイヤードが楽しい秋は、手軽にコーデにプラスしやすいチェックシャツがあると重宝しそう。とはいえメンズ感が出やすくなりがち。そこで今回は、おしゃれママの@ma_anmiさんが着こなす【ユニクロ】の「シャツ着まわしコーデ」をご紹介。秋らしい色味のチェックシャツを使った、シーズンムード高まるおしゃれコーデをチェックしてみて。

女性らしさも両立するカジュアルコーデ

【ユニクロ】「フランネルチェックシャツ」\3,990（税込）

シックになりすぎず秋らしさを楽しめそうな、チェックシャツを使ったコーデ。ゆるっとしたサイズ感を活かしたスタイリングが素敵です。ポイントでさりげなく肌見せすることで抜け感をプラス。引き締め効果を期待できるブラック小物を取り入れれば、カジュアルすぎない大人の着こなしに近づきます。

きれカジコーデの外しアイテムとして活用

ナロースカートにチェックシャツを合わせた上品コーデ。きれいめカジュアルコーデにチェックシャツをプラスすることで、頑張りすぎない余裕ある雰囲気に。シャツの裾を前で結んでシルエットをコンパクトにすることで、スタイルアップ効果も期待できます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@ma_anmi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

