◇ラグビー関東大学対抗戦Aグループ 帝京大62―7青学大（2025年10月12日 東京・帝京大百草グラウンド）

昨季準優勝で全国大学選手権4連覇中の帝京大が青学大を62―7で下して開幕3連勝とした。計10トライの大勝でボーナスポイントも獲得し、早大と並んで首位の総勝ち点18とした。

帝京大は前半4分、WTB下川悠輝（1年）がこぼれ球を押さえて先制トライ。下川は同15分と同29分にもトライを決め、リーグ初出場の試合でハットトリックを達成した。29―7で折り返して後半へ。帝京大はミスが続いたこともあり得点できない時間帯が続いた。後半16分、SO本橋尭也（3年）がこの日2本目のトライ。その後は本領を発揮し、同31分から約10分間で一気に4トライを挙げて62―7で試合を終えた。

大勝にも、相馬朋和監督は「不用意なプレーが多い。ミスをした後どんな行動するかが大事」と苦言。「アタックが途切れている。継続してこそ練習していることが生きてくる。その要因を明確にしていくことが必要」と課題を挙げた。

開幕3連勝を飾り、ここからは上位チームとの対戦が続く。CTB大町佳生主将（4年）は「雑なミスが多かった。もっと追究していかないと、タフなゲームになると勝つのは難しくなる」と反省を口にし「まだまだやらないといけない。もう一回自分たちの足下を見つめ直していかないと」と気を引き締めた。