ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡º£Æü¤ÎMVP¤Ï¤³¤ÎÃË¡ª¡¡¸µµåÃÄ¥¨¡¼¥¹OB¡Ö¤¿¤«¤¬1¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¡¢¤µ¤ì¤É1¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¸µ¥¨¡¼¥¹¡¦´äËÜÊÙ»á¡Ê54¡Ë¤¬YouTube¡Ö´äËÜÊÙ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î±£¤ì¤¿MVP¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬3²ó¡¢À¶µÜ¹¬¤Î2ÅÀ»°ÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀº¹¤È¤·¤¿¡£
¡¡´äËÜ»á¤Ï¡Ö¤½¤³¤«¤é¤ª¸ß¤¤¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ï¡¼¥¯¤ÎÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë4²ó°Ê¹ß¤Î·ÑÅê¤Ï¸«Êª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡4¼ºÅÀ¤ÎËÌ»³¤ò4²ó¤Ç¹ß¤í¤·¡¢¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶âÂ¼¤ò5²ó¤«¤éÅêÆþ¡£¹²¬¤Ë¤Ï±¦Á°ÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡¶âÂ¼¤Ï6²ó¤â¡È²ó¤Þ¤¿¤®¡É¤ÇÂ³Åê¡£Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÜµÜ¤ò±¦Èô¡¢À¾Ìî¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢2»à¤Þ¤Ç¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¤¬¥Ù¥ó¥Á¥ï¡¼¥¯¡Ä¡£
¡¡¡Ö¶âÂ¼¤Ç¤â¾¡»»¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É³Î¼Â¤Ë¶á¤¤¤¯¤é¤¤±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ï¶Ì°æÂçæÆÅê¼ê¡Ê33¡Ë¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ì°æ¤ÏÃæÀî¤ò136¥¥í¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÇÅê¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡´äËÜ»á¤Ï¡Ö¤¿¤«¤¬1¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¡¢¤µ¤ì¤É1¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¡£¶Ì°æ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¶âÂ¼¤¬µ±¤¤¤¿¡£¾å¸¶¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¶Ì°æ¤¬Ç¤¤µ¤ì¤¿ÂÇ¼Ô¤ò¤¤Ã¤Á¤ê»ÅÎ±¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶âÂ¼¤Î¡È²ó¤Þ¤¿¤®¡É¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢4ÈÖ¼ê¤Î¾å¸¶¤ò7²ó¤ÎÆ¬¤«¤éÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾å¸¶¤ÏºØÆ£Í§¤Þ¤Ç·Ò¤¤¤À¡£
¡¡´äËÜ»á¤Ï¡ÖËÍ¡¢º£Æü¤ÎMVP¤Ï¶Ì°æ¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È33ºÐ¤Î±¦ÏÓ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤ËÏ¢Æü¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Ï¼ºÅÀ0¡£¥Ù¥ó¥Á¥ï¡¼¥¯¤Î¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£