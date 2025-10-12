「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファーストＳ・第２戦、ＤｅＮＡ７−６巨人」（１２日、横浜スタジアム）

ＤｅＮＡが逆転サヨナラ勝ちを飾り、阪神と戦うファイナルＳ進出を決めた。両球団がＣＳで対決するのは今回で５度目だが、過去４度の対戦では面白いデータが残っている。

初対戦は金本監督時代の２０１７年。２位で臨んだ阪神は初戦を２−０で制して王手をかけたが、１時間３分遅れで始まり、雨の泥んこ試合となった２戦目を６−１３で落とすと、３戦目も１−６で落としてファーストＳ敗退となった。

シーズン３位で敵地・横浜スタジアムに乗り込んだ１９年の初戦は、６点を追いかける展開から七、八回に７点を奪って逆転勝ち。２戦目は同点の九回に岩崎が乙坂にサヨナラ２ランを浴びて敗戦。３戦目は２−１で投手戦を制してファイナルＳ進出を決めた。

同じく３位で臨んだ矢野監督時代の２２年も〇●の１勝１敗から３戦目を制してファイナルＳ進出を決めた。

連覇を逃して２位で臨んだ昨年は本拠地・甲子園でまさかの２連敗を喫するなど、お互いが本拠地でファイナルＳ進出を決められない外弁慶シリーズとなっている。

ただ、どちらかが優勝して対決したＣＳはなく、ファイナルＳで対戦するのも今回が初。阪神に１勝のアドバンテージが与えられ、甲子園で開幕するファイナルＳの結果やいかに−。