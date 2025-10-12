½©ÅÄ¸©Æâ¤Î¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¡¢£·Æü´ÖÏ¢Â³¤Ë¡Ä£±£²Æü¤Ï¥³¥á¤Î´¥Áçºî¶ÈÃæ¤Ë£´£°ÂåÃËÀ¤¬½±¤ï¤ì¤ë
¡¡£±£²Æü¸á¸å£µ»þ£³£µÊ¬º¢¡¢½©ÅÄ¸©Èþ¶¿Ä®Ï²²Ö¤Îºî¶È¾®²°¶á¤¯¤Ç¡¢£´£°ºÐÂå¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤«¤é£±£±£¹ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤ÏÈÂÁ÷»þ¤Ë¤Ï°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï£·ÆüÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÂçÀç½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ïºî¶È¾®²°¤Ç¥³¥á¤Î´¥Áçºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®²°¤Î³°¤Ë½Ð¤¿ºÝ¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÌó£´£°£°¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤¿¡£Æ±½ð¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£