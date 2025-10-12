山村和也が豪州２部デビュー戦で衝撃弾！ 圧巻の“超ロングシュート”に元日本代表MFも「さすがすぎる」と驚嘆
鹿島アントラーズ、セレッソ大阪、川崎フロンターレ、横浜F・マリノスでもプレーした男が新天地でのデビュー戦でさっそく結果を残した。
今年９月２日、横浜FMから豪州２部のウロンゴン・ウルブズFCに加入した山村和也が、現地10月12日に行なわれたオーストラリア・チャンピオンシップのサウス・ホバート戦で待望の公式戦初出場。チームは３−１で勝利し、山村の初陣を勝利で飾った。
この一戦で山村の加入後初ゴールが生まれた。１−１で迎えた64分、ハーフウェーライン付近でルーズボールに反応した山村は、ワントラップから迷わずゴール方向へ足を振る。放ったシュートは美しい放物線を描き、GKの頭上を越えてネットに吸い込まれた。
35歳にして、自身初の海外挑戦を決意したベテランが豪州２部デビュー戦で衝撃弾。オーストラリア・チャンピオンシップは公式Xで「カズヤ・ヤマムラがハーフウェーラインから得点を決めた。ウロンゴン・ウルブズが信じられないゴールでリードを奪った」などと綴り、ゴールシーンをアップロードした。
この圧巻の“超ロングシュート”に、C大阪と横浜FM時代のチームメイトで、現在はカテゴリーこそ異なるが、山村と同じく豪州でプレーするニューカッスル・ジェッツの元日本代表MF水沼宏太もSNSで「Awesome Kazuyaさすがすぎる」と、驚嘆のコメントを寄せた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
