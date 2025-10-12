¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¸µÆ±Î½¡¢82ºÐGK¤¬¸½ÌòÉüµ¢¡ª¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤â10¼ºÅÀ¤ÇÅÓÃæ¸òÂå
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç82ºÐ¤ÎGK¥é¥ó¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ü¥é¥ó¥¬¤¬¸½ÌòÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Æ±¹ñ»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ü¥é¥ó¥¬¤Ï1961Ç¯¤Ë¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¡¢¥Á¥§¥¼¡¼¥Ê¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£ÆÃ¤Ë¥Á¥§¥¼¡¼¥Ê¤Ç¤Ï1973Ç¯¤«¤é1977Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¸ø¼°Àï92»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢¥»¥ê¥¨A¤ÎÉñÂæ¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¡£
1993Ç¯¤Ë°ìÅÙ¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¥Ü¥é¥ó¥¬¤Ï¡¢2009Ç¯¤ËÆ±¹ñ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¸½ÌòÉüµ¢¡£2019Ç¯¤ËºÆ¤Ó¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÃ¦¤¤¤À¡£
º£Ç¯8·î¤«¤é¡¢¼«¿È¤¬¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢7Éô¤ÎUSD¥È¥ì¥ô¥¡¡¼¥Ê¤È·ÀÌó¤·¤ÆÆóÅÙÌÜ¤Î¸½ÌòÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
Æ±Áª¼ê¤Ï¡¢º£·î¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥©¥ê¡¼¥Ë¥ç¤È¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ë½Ð¾ì¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Sun¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï0-10¤ÇÂçÇÔ¤·¡¢¥Ü¥é¥ó¥¬¤Ï5¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
82ºÐ¤ÎGK¤Ï¡Ö¥ß¥¹¤¬2²ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â3¡¢4²ó¤ÏÎÉ¤¤¥»¡¼¥Ö¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¼Â¤Ï¥Ü¥é¥ó¥¬¤Ï¡¢1978Ç¯¤«¤é1980Ç¯¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤Ç¡¢¸½ºß¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤È1978-79¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£
Åö»þ36ºÐ¤À¤Ã¤¿¥Ü¥é¥ó¥¬¤Ï¡¢19ºÐ¤À¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤òÍê¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¸å¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¡¢Áª¼ê¡¦´ÆÆÄ¤È¤·¤Æµ±¤«¤·¤¤¸ùÀÓ¤òÃÛ¤¾å¤²¡¢¥Ü¥é¥ó¥¬¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ²¼Éô¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÎ¦¾å¶¥µ»¤Ê¤É¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆÈ¼«¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ßÂ³¤±¤¿¡£
¤Ê¤ª¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï¡¢14Æü¤Ë¿ÆÁ±»î¹ç¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£