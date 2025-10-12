¡Ú½Ð±À±ØÅÁ¡ÛÁáÂç¡¦²ÖÅÄ´ÆÆÄ¡ÖÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ÐÍ¥¾¡Áè¤¤¡× £±Ç¯À¸¥È¥ê¥ª¤¬15Ç¯¤Ö¤ê£Ö¤ØÄ©¤à
¡¡³ØÀ¸£³Âç±ØÅÁ¤Î³«ËëÀï¡ÖÂè£³£·²ó½Ð±ÀÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´±ØÅÁ¡×¡Ê£±£³Æü¡¢Åçº¬¡¦½Ð±À»Ô¡Ë¤Ç¡¢Áá°ðÅÄÂç¤¬£²£°£±£°Ç¯°ÊÍè£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¡£Á°Æü£±£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´ÆÆÄ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢²ÖÅÄ¾¡É§´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¤¡£ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ÐÍ¥¾¡Áè¤¤¤ËÍí¤á¤ë¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÁáÂç¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¼ç¾¡¦»³¸ýÃÒµ¬¡Ê£´Ç¯¡Ë¤È¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Çà»³¤ÎÌ¾ÃµÄåá¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¹©Æ£¿µºî¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Î¥À¥Ö¥ë¥¨¡¼¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¡££±£°Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¶è´Ö¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤Ï¡¢²¼µéÀ¸¤ÎÈ´¤Æ¤¤¬¸÷¤ë¡£²ÖÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£±Ç¯À¸£³¿Í¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤êµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿ÉÛ¿Ø¤ÇÄ©¤à¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï£³¶è¤ÎÎëÌÚÎ°°ý¡Ê£±Ç¯¡Ë¡£¹â¹»»þÂå¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ£±¶è¡Ê£±£°¥¥í¡Ë¤ÇÆüËÜ¿ÍºÇ¹âµÏ¿¤Î£²£¸Ê¬£´£³ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢º£²Æ¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤â³ØÀ¸¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿°ïºà¤À¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²Æ¹ç½É¤ò·Ð¤Æ½çÄ´¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£»×¤¤ÀÚ¤êÁö¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢£´¶è¤Îº´¡¹ÌÚÅ¯¡Ê£±Ç¯¡Ë¡¢£µ¶è¤ÎËÙÌîÀµÂÀ¡Ê£±Ç¯¡Ë¤ÈÂ³¤¯à¥ë¡¼¥¡¼¥ê¥ì¡¼á¤â¸«¤É¤³¤í¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÀïÎÏ¤¬ÊÂ¤Ö»Ñ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ²ÖÅÄ´ÆÆÄ¼«¿È¤¬¸½Ìò»þÂå¤ËÌ¾¤ò¤Ï¤»¤¿¡Ö£³±©¥¬¥é¥¹¡×¤ò»×¤ï¤»¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£±Ç¯À¸¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¤¿¤¹¤¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤Î¹©Æ£¤ËÅÏ¤»¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÈó¾ï¤ËÌÌÇò¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼ã¤¤ÎÏ¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡£±¶è¡Ê£¸¡¦£°¥¥í¡Ë¤ÏµÈÁÒ¥Ê¥ä¥ÖÄ¾´õ¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢£²¶è¡Ê£µ¡¦£¸¥¥í¡Ë¤Ë»³¸ý¡¢ºÇÄ¹£±£°¡¦£²¥¥í¤Î£¶¶è¤ò¹©Æ£¤¬Ã´¤¦¡£Êä·ç¤Ï´ÖÀ¥ÅÄ½ãÊ¿¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ÈµÜ²¬ô¥ÂÀ¡Ê£´Ç¯¡Ë¡£¼ã¤¤ÎÏ¤ÈÅÁÅý¤Î¸Ø¤ê¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢ºÆ¤Ó½Ð±À¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£