¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡ÛÂç»³Àé¹ 13°Ì¥¿¥¤¤ÇÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤Ø¡Ö¹ç¤¨¤ÐÂ¼«ÂÎ¤ÏÃæ·ø°Ê¾å¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£µÀï¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÇÕ¡×¤Ï£±£²Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âç»³Àé¹¡Ê£²£¹¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬£¹£Ò¤Î¥¤¥óÀï¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆ¨¤²¤Æ£±Ãå¡£Á°È¾£µ£Ò¤Ï£²¹æÄú¤Ç£´Ãå¡££³Æü´Ö¤ò£³¡¢£³¡¢£²¡¢£´¡¢£±Ãå¤Ç¤Þ¤È¤á¡¢ÆÀÅÀÎ¨£±£³°Ì¥¿¥¤¤ÇÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤ËÎ×¤à¡£
¡¡½®Â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬¹ç¤¨¤Ð¥°¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê²ó¤ì¤ë¤·¡¢Â¼«ÂÎ¤âÃæ·ø°Ê¾å¤Ï¤¢¤ë¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬¥º¥ì¤ë¤ÈÂ¤Ï¼å¤á¡£ËèÆü¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯Ä´À°¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÎÉôÊ¬¤Ï¥·¥Ó¥¢¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤È¿µ½Å¤Ê»Å¾å¤²¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤À¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÅöÃÏ¤Ï£·Í¥½Ð¤âÍ¥¾¡¤Ê¤·¡£¼ã¾¾¡¢Ê¡²¬¤Ï£ÖÎò¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¡²¬£³¾ìÀ©ÇÆ¤Ë»Ä¤¹¤ÏÅöÃÏ¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Éüµ¢¸å½éÍ¥½Ð¡õ½é£Ö¡¢¤½¤·¤ÆÊ¡²¬£³¾ìÀ©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÍ½Áª¾å°ÌÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤¹¡£