ÆüËÜ¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ç°°Æü´ú°ú¤Îö¤¢ª¹ñ²ÎÇ®¾§¥Ñ¥Õ¥©¤ò¸«¤»¤¿´Ú¹ñ¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢ËÜÆü¡Ê12Æü¡Ë·ëº§
¥Ð¥ó¥ÉNo Brain¡Ê¥Î¡¼¥Ö¥ì¥¤¥ó¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥¤¡¦¥½¥ó¥¦¤¬·ëº§¤¹¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÆüËÜ¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ç°°Æü´ú°ú¤Îö¤¤¤¿No Brain
10·î12Æü¡¢¥¤¡¦¥½¥ó¥¦¤Ï¥½¥¦¥ëË¿½ê¤Ç°ìÈÌ¿Í¤Î½÷À¤È·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¡£Áê¼ê¤Ï´Ú¹ñ¥È¥Ã¥×¤Î¥È¥í¥Ã¥È²Î¼ê¥¤¥à¡¦¥è¥ó¥¦¥ó¤Î±Ñ¸ì¤ÎÀèÀ¸¤À¤È¤¤¤¦¡£
µî¤ë5·î¡¢¥¤¡¦¥½¥ó¥¦¤ÏSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê¤â¤Ã¤È¥É¥¥¥Ö¡¢¥Í¥ó¥Í¡Ê°¦¸¤¡Ë¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢ÉºÎ®Ãæ¤Î¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤ë·ëº§¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È·ëº§¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤½¤ÎÊý¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¶»¤Ç¤À¤±µ²±¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¸«¤»¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥£¥¢¥ó¥»¤ÎÀµÂÎ¤Ï¸ø³«¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¤¡¦¥½¥ó¥¦¤Ï7·î¤Ë¤â¡¢¡Ö½àÈ÷¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°ÍÑ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿·ÉØ¤Î´é¤ò¸ø³«¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë°¦¸¤¥Í¥ó¥Í¤Î´é¤ò¤Ä¤±¤ëÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¿Í¡¹¤Î¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¡¦¥½¥ó¥¦¤¬¥ê¡¼¥À¡¼·ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥ÉNo Brain¤Ï¡¢¡ØSpeed Up Losers¡Ù¡ØYour Crush On Me¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£