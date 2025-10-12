リップから秋を先取り♡ モカムースで映える「この秋大抜擢のリップ」3選
韓国アイドルたちがこぞってメイクに取り入れている今大注目のトレンドカラーを知りたいコ、集合！今回は、秋に主役にも引き立て役にもなれる“モカムースカラー”の「リップ」を3つお届けします。一気にお顔の印象が変わるリップから秋を先取りしてみて♡
モカムースをたしなむITEM LIST
顔のなかのいろんなパーツに使えて、主役にも引き立て役にもなれるモカムースカラー。
まずは手持ちのアイテムにプラスして取り入れて、ブラッシュアップしてみては？
Item 【TOCOBO】ジューシーベリープランピングリップオイル 13
グロッシーなツヤで魅せるモカムース
高保湿なホイルベースのリッププランパー。透け感のある色づきでダークなブラウンもハードル低め。
Item 【NARS】エクスプリシット リップスティック 809
一点投入で華やかさがアップ
ダークなチョコレートブラウンリップは濃密な発色とひかえめなツヤ感が魅力。ひと塗りでサマになる。
Item 【RMK】ベルベットシーン リップカラー 09
秋冬の新作リップをモカムースでご指名
モードっぽさが生まれるトープブラウン。一見難しそうな濃い色だが、絶妙なツヤ感も相まってつけやすい。
撮影／林真奈
Ray編集部 エディター 佐々木麗