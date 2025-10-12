ÊÒ²¬¿Îº¸±ÒÌç¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¡ÖµÁ·ÐÀéËÜºù¡×¤¤¤¬¤ß¤Î¸¢ÂÀ¤ò¹¥±é
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬¿Îº¸±ÒÌç¤¬£±£²Æü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¾å±éÃæ¤Î¡Ö¶Ó½©½½·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¡Ê£²£±ÆüÀé½©³Ú¡Ë¤Î¡ÖÄÌ¤·¶¸¸À¡¡µÁ·ÐÀéËÜºù¡×¤Ç¡¢¤¤¤¬¤ß¤Î¸¢ÂÀ¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡º£·î¤Ï£Á¥×¥í¡¢£Â¥×¥í¤Î£²ÄÌ¤ê¤ÎÇÛÌò¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè£²Éô¤Î£Â¥×¥í¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬½éÆü¡£¡ÖÌÚ¤Î¼Â¡¦¾®¶â¸ãÆ¤»à¡¦¤¹¤·²°¡×¤ÏÂçÏÂ¹ñ²¼»ÔÂ¼¤ÎÃãÅ¹¤Ç¡¢¤¤¤¬¤ß¤Î¸¢ÂÀ¤¬Ê¿²È¤Î¸æÁâ»Ê¡¦°ÝÀ¹¤ÎºÊ»Ò¤È¶¡¤Î¼ãÉð¼Ô¡¦¼çÇÏ¾®¶â¸ã¤ËÆñÊÊ¤ò¤Ä¤±¤ë¾ìÌÌ¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¸¢ÂÀ¤Ï¾®°ÅÞ¤Ê¤¬¤é¡¢²æ¤¬»Ò¤Ø¤Î¾ð°¦¤ò³À´Ö¸«¤»¡¢¤½¤ì¤¬¸å¤ÎÊª¸ì¤Ø¤ÎÉúÀþ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿Îº¸±ÒÌç¤¬¿Í´ÖÌ£¤Î¤¢¤ë¸¢ÂÀ¤ò¹¥±é¡£¼êÉé¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç»×¤¤¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤Ï¡¢°¿Í¤¬Á±¿Í¤Ø¤È¿´ÊÑ¤ï¤ê¤¹¤ë¡Ö¥â¥É¥ê¡×¤È¤¤¤¦±é½Ð¤Ç¡¢°ì²È¤ÎÈá·à¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¡£ËÜ¿´¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢µÒÀÊ¤«¤é´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤¿¡£
¡¡£¹·î£²£±Æü¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÙ±é¤·¤¿¤¬¡¢£²£´Æü¤ËÉüµ¢¡£¤³¤ÎÆü¤â¸µµ¤¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ÆµÒÀÊ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£