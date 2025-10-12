日本代表は１２日、千葉県内で親善試合・ブラジル戦（１４日・味スタ）に向けた練習を冒頭１５分のみ公開した。

１０日のパラグアイ戦は後半２１分から出場し、Ａ代表デビューを果たしたＭＦ斉藤光毅はブラジル戦に向け「前回よりもレベルの高い相手になるが、自分が満足できるようなプレーを出さなきゃいけない」と言葉に力を込めた。

パラグアイ戦では左ウィングバックとして積極的にドリブルで仕掛け続けるも、組織的に連動した強固な守備に阻まれ、個人で打開することができなかった。「食いつき過ぎていた部分があった。１対１で勝てれば何も問題はなかった」と１対２の数的不利な状況で仕掛けたことを反省し「勝てる前提で仕掛けられれば良かったのかなと思う」と振り返った。

ブラジル戦ではより強固な守備を突破しなければいけないだけに「相手が（自分を）１対１が強い選手だろうと（分かっていたような）守備の仕方をしても、そういう相手に勝っていかなければいけない。相手が恐れるような選手にならなくてはいけない」と飛躍を誓った。