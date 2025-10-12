◆ＹＢＣルヴァン杯準決勝第２戦 柏４―１（２戦合計５―４）川崎（１２日・三協Ｆ柏）

柏が準優勝した２０２０年大会以来、５大会ぶりに決勝進出を決めた。８日の敵地での第１戦を１―３で敗れ、この日も開始早々に先取点を奪われたが、前半に追いつくと、川崎に退場者が出た後半にＦＷ細谷真大の２得点などで４―１。２戦合計５―４と大逆転勝利を果たした。柏―広島の決勝戦は１１月１日に国立で行われる。

後半開始から投入された細谷が後半３２分に左クロスを頭で決めて、２戦合計で追いついた。同アディショナルタイム２分には、浮き球をトラップした細谷が振り向きざまにこの日自身２点目となる決勝ゴールを右足で奪った。後半１０分すぎには突破から、相手ＤＦウレモビッチの一発退場を誘い、まさにエースの仕事となった。

今季はリーグでもスタメンの機会は少ないが、背番号９は「（リーグの出場）時間も得点も少ない中で、今日に懸ける思いは強かった。ビハインドで負けていたのでやることもはっきりしていた。今日は自分の日だなと思っていた」と誇らしげに語った。

前半４分に川崎に先制され、同２６分にＦＷ垣田のゴールで１―１の同点とした。２点を追うハーフタイムに細谷、ＤＦ古賀、ＭＦ原田が入り、後半２２分にはＭＦ仲間がピッチに立つと、同２８分に仲間が左足で得点し、大逆転への勢いが一気に増した。見事に采配的中となったリカルド・ロドリゲス監督は「歴史に残る、素晴らしい逆転勝利。試合前から、逆転して決勝に勝ち上がることを信じて疑わなかった。サポーターの皆さんの後押しもあり、逆転勝利できたことをとてもうれしく思う」とたたえ、決勝に向け、「勝って優勝したい」と力を込めた。