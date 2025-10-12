サッカー日本代表は12日、千葉市内で全体練習を行い、国際親善試合ブラジル戦（14日、東京・味の素スタジアム）に向けて調整した。チームは先月の米国遠征から3試合勝ちなしで、4戦白星なしなら森保ジャパンワースト。MF伊東純也（32＝ゲンク）が代表デビューを飾った地で不敗神話を継続させ、チームを救う。

フル出場したパラグアイ戦から2日。伊東は報道陣に公開された冒頭15分間の練習でジョギングやロンド（鳥かご）などで軽快に動いた。昨季終盤の負傷を引きずってきた左足首の状態もようやく回復モードで、取材エリアでも「今日はまだ疲れてるけど、痛みはほぼほぼ少し」と不安を感じさせなかった。日本が目標に掲げるW杯優勝を達成するためには、中3日での強豪との一戦は貴重な試金石で「W杯で起こり得るようなことが体験できる相手」と待ち望む。

思い出の地で不敗神話を継続させる。味スタは17年12月のE―1選手権初戦・北朝鮮戦で代表デビューを飾った場所だ。今では主力の地位を確立したが「あの時、代表のユニホームを着てプレーできことにはうれしく思っていた」と初心を忘れない。ベテランの域に達し「年齢も高くなってきたので、よりチームを引っ張っていかなきゃいけない」とも言う。

22年6月の国際親善試合ブラジル戦にも出場。当時は0―1で敗れ「奪った後もすぐハイプレスで奪われ、ちょっとびびってプレーしていた部分あると思う」。あれから約3年。「ディフェンスするにしても、奪ったボールを効果的に攻撃したり、マイボールの時間を少し増やす時間だったりが必要」と見据える。

国際Aマッチは初得点から得点試合が13戦全勝。森保ジャパンワーストの4戦勝ちなしを阻止するため「どんどん仕掛けていきたい。1対1で負けないところを見せられれば」と王国撃破に挑む。