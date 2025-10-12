■台風23号

台風23号は今後、発達しながら日本の南を北東方向に進む予想です。13日（月・スポーツの日）の明け方から昼前にかけては、強い勢力で、暴風域を伴って、伊豆諸島にかなり接近する見通しです。

13日（月）に伊豆諸島で予想される最大瞬間風速は、50メートルです。13日（月）の明け方から朝にかけては、一部の電柱が倒壊したり、建物の一部が広範囲に飛散したりするおそれもある、猛烈な風が吹く所があるでしょう。

また、伊豆諸島では13日（月）明け方から朝にかけて、猛烈な雨の降る所があるでしょう。13日（月）の18時までの24時間雨量は、多い所で300ミリに達する見通しです。

13日（月）の特に午前中は、不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒し、塩害に注意してください。また、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫にも厳重に警戒してください。

前回の台風22号の記録的な大雨や暴風などの影響で災害の危険度が高まりやすくなっている地域があります。身の安全の確保を最優先にしてお過ごしください。

◎あすの全国の天気

東北と北陸、山陰は曇りや雨となるでしょう。関東も雲が広がりやすく、所々で雨が降りそうです。近畿や四国、九州は晴れる所が多く、気温が上がりそうです。北海道も日中は晴れ間が広がるでしょう。

◎あすの予想気温

朝の最低気温は、東北や関東で前日より3〜4℃前後高くなりそうです。東京は4℃高い20℃、仙台は5℃高い17℃の予想です。その他、福岡と大阪は22℃、新潟は19℃、名古屋は21℃、札幌は12℃でしょう。

日中の最高気温は、東海で前日より4〜8℃高い予想です。名古屋は4℃高い30℃、静岡は8℃も高い31℃でしょう。西日本は30℃前後で、暑さが続きそうです。福岡は29℃、鹿児島は33℃、大阪は28℃の予想です。北陸は前日より大幅に低い所が多く、富山は7℃低い24℃でしょう。新潟は24℃、東京は25℃、仙台は19℃、札幌は17℃の予想です。

◎週間予報・西日本と沖縄

山陰はこの先も曇りや雨の日が多いでしょう。15日（水）から16日（木）にかけては近畿と中国地方で雨が降りそうです。また、次の土日は沖縄も含めて広く雨となりそうです。

◎週間予報・東日本

この先は、しばらく曇りや雨で、天気がぐずつきそうです。最高気温は東京で24℃くらいと、比較的過ごしやすい日が続くでしょう。名古屋はまだ夏日の日が多い予想です。

◎週間予報・北日本東北南部は曇りや雨の日が多いでしょう。北海道は晴れる日が多いですが、次の土日は雨となりそうです。この雨を境に季節はさらに先へと進みそうです。