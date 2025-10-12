¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ë¡×¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬3Áª¼ê¡¢¥Ð¥¹¥±B2¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤Î»î¹ç´ÑÀï
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎDF¾®ÅÄ°ïµ©¡Ê27¡Ë¤ÈMF¸«ÌÚÍ§ºÈ¡Ê27¡Ë¡¢GK¾®ÈªÍªÇÏ¡Ê23¡Ë¤¬12Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëB¥ê¡¼¥°2Éô¡ÊB2¡Ë¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤ÎÊ¡ÅçÀï¤ò´ÑÀï¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¸ø»ä´Þ¤á¤Æ¸ß¤¤¤Ë´ÑÀï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂè2¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È»þ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¾®ÅÄ¤¬¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤ËÄ©Àï¡£24ÉÃ´Ö¤Ç·è¤á¤¿ËÜ¿ôÊ¬¤À¤±¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤¹´ë²è¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1ËÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Î5ËÜ¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ë·ë²Ì¤Ë¤â¡¢ÎÏ¶¯¤¯¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡4000¿ÍÄ¶¤¬Æþ¤Ã¤¿²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤Ë¡¢¾®ÅÄ¤Ï¡Ö²°Æâ¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£¥Ù¥¹¥¹¥¿¡Ê¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥¹¥¿¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤Ï°ã¤¦³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤ª¸ß¤¤¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¤É¤Ã¤Á¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¤¤ì¤¿¤é¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Èª¤Ï¤³¤ÎÆü¥´¡¼¥ë²¼¤òÃæ¿´¤Ë12ÆÀÅÀ¡¢9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¤·¤¿37ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ì¥ë¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë´¶¿´¡£¡Ö¥¦¥§¥ê¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡¢Æ±¤¸37ºÐ¤Ê¤¬¤éÂÎ¤òÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óFW¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤Ë¶á¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£