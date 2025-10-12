¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¤¬ÌÔÂÇÇúÈ¯¤Ç¶¯¹ëÂÐ·èÀ©¤¹¡Ö¤¦¤Á¤Ç°ìÈÖÎÏ¤Î¤¢¤ëµå¤òÅê¤²¤ëÅê¼ê¤¬¡Ä¡×´ÆÆÄ¤Ï¥×¥í»ÖË¾3Ç¯À¸±¦ÏÓ¤Ë´¶¼Õ¡Ú¹â¹»Ìîµå½©µ¨Ê¡²¬Âç²ñ¡Û
¡¡¢¡¶å½£ÃÏ¶è¹â¹»ÌîµåÊ¡²¬Âç²ñ·è¾¡¡¡¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ11¡½4Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡Ê12Æü¡¢µ×Î±ÊÆ»ÔÌîµå¾ì¡Ë
¡¡¡Ö¶¯¤¤¶å¹ñ¡×¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¤¬17°ÂÂÇ11ÆÀÅÀ¤ÎÌÔ¹¶¤ÇÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤ËÂç¾¡¤·2021Ç¯½©°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤è¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î´ä¸«¡Êµ±Úð¡¢1Ç¯¡Ë¤¬´èÄ¥¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÂÇÀþ¤¬¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆï¾ëÍ´²ð´ÆÆÄ¤ÏÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¤¢¤Ã¤¿²ñ¿´¤Î»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡1²ó¡¢4ÈÖ¾ëÌî·ÄÂÀ¡Ê2Ç¯¡Ë¤ÎÀèÀ©ÂÇ¤Ê¤É3ÅÀ¤òµó¤²¤ÆÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢3²ó¤Ï¾ëÌî¤é¤¬4°ÂÂÇ¤ò½Å¤Í¤Æ5ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£3ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¸å¤Î6²ó¤Ë¤Ï1ÈÖÌ¶ã¹æÆ¡Ê2Ç¯¡Ë¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·Áê¼ê¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¥à¡¼¥É¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡¢¼éÈ÷¤Ç¤ÏÁö¼Ô¤ò3ÅÙ»É¤·¤Æ1Ç¯À¸º¸ÏÓ¤ò½õ¤±¤ë¤Ê¤É¹¶¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¾ëÌî¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÍ¥¾¡¤·¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¼éÈ÷¤Ç¥ê¥º¥à¤òºî¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ý¤ÁÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤¿¾¡Íø¤Ë¶»¤òÄ¥¤ë¡£½à·è¾¡¤Ç¤â3°ÂÂÇ¤Ç2»î¹ç¤Ç6°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö½à·è¾¡¤Þ¤Ç¤ÏÁ´Á³ÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½à·è¾¡¤ÇÂÇ¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë4ÈÖ¡¢¼ç¾¤È¤·¤Æ¤ÎÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¥Û¥Ã¤È¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ6Æü¤Ç»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯½©¤ÎÂç²ñ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¡¢½µ¤ÎÁ°È¾¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢¸åÈ¾¤Ï»î¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¼ÂÀïÎý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·ÂÇ·âÎÏ¤òËá¤¤¤¿¡£¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤ÇºÇÄã300ËÜ¤ò1¿Í¤Î¥Î¥ë¥Þ¤ËÁ´°÷¤Ç¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¡£º£²Æ¤ÎÊ¡²¬Âç²ñ¤Ç³èÌö¤·¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÂ®148¥¥í±¦ÏÓ¤Î»³ËÜ²ÅÎ´¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÂÇ·âÅê¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö¤¦¤Á¤Ç°ìÈÖÎÏ¤Î¤¢¤ëµå¤òÅê¤²¤ëÅê¼ê¤¬ËèÆüÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤â»³ËÜ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆï¾ë´ÆÆÄ¤Ï3Ç¯À¸¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡£º£²Æ¤ÏÊ¡²¬Âç²ñ·è¾¡¤Ç1¡½10¤ÇÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¡Ö²ù¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó»ä¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆï¾ë´ÆÆÄ¡£²Æ¤ÎÂç²ñ¤â¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ëÌî¤Ï¡Ö°ìÈÖ²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¿·¥Á¡¼¥à¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ½©¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ±¤¸²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤Î¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¤ÆÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡7µ¨¤Ö¤ê¤Î¶å½£Âç²ñ¤Ïº£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤òÀ©¤·¤¿²Æì¾°³Ø¤äºò²Æ2µ¨Ï¢Â³¤Ç¹Ã»Ò±à4¶¯¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¯¹ë¤¬¤½¤í¤¦¡£¶å½£Âç²ñ½éºÓÇÛ¤ÎÆï¾ë´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤ÏÁ´Á³ÎÏ¤¬°ã¤¦¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡¢1Àï1Àï´èÄ¥¤ë¤À¤±¡×¤ÈÊúÉé¤òÏÃ¤·¤¿¡£¾ëÌî¤â¡Ö°ìÀï¤º¤Ä¾¡¤Ã¤Æ¿ÀµÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌîÅÄ³¤¿Í¡ÊÀ¾Éð¡Ë¡¢º´ÁÒ俠»ËÏ¯¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®¡Ë¤é¤òÍÊ¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿2021Ç¯°ÊÍè¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊÁ°ÅÄÂÙ»Ò¡Ë