´ë²èÅ¸¡Ö¥·¥ë¥¯¥íー¥É¤Î¥³¥¤¥óÈþ½Ñ¤È¤½¤Î¼þÊÕ¡×¥·¥ë¥¯¥íー¥É»þÂå¤Î¥³¥¤¥ó71ÅÀ¤È¸ÅÈþ½ÑÉÊ43ÅÀ¤¬Å¸¼¨¡áÀÅ²¬¡¦ÈØÅÄ»Ô
¥·¥ë¥¯¥íー¥É¤Î»þÂå¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥³¥¤¥ó¤äÈþ½ÑÉÊ¤ò½¸¤á¤¿Å¸¼¨²ñ¤¬¡¢ÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÉÍÌ¾ºÊñÍ¢Á÷¥·¥ë¥¯¥íー¥É¡¦¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë²èÅ¸¡Ö¥·¥ë¥¯¥íー¥É¤Î¥³¥¤¥óÈþ½Ñ¤È¤½¤Î¼þÊÕ¡×
ÈØÅÄ»Ô¤ÎÉÍÌ¾ºÊñÍ¢Á÷¥·¥ë¥¯¥íー¥É¡¦¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë²èÅ¸¡Ö¥·¥ë¥¯¥íー¥É¤Î¥³¥¤¥óÈþ½Ñ¤È¤½¤Î¼þÊÕ¡×¡£
¸ÅÂå¤«¤éÃæÀ¤¤Î¥·¥ë¥¯¥íー¥É¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢µª¸µÁ°5À¤µª¤«¤é7À¤µª¤Î»þÂå¤ò4¤Ä¤ËÊ¬¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤òÉ³¤Å¤±¤ëÈþ½ÑºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µª¸µÁ°¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥ÀーÂç²¦»þÂå¤Î¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¤Î¥³¥¤¥ó¤ÏåÌÌ©¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢3À¤µª¤´¤í¤Î¥¤¥é¥ó·Ï²¦Ä«¤Î¥³¥¤¥ó¤Ë¤ÏÁõ¾þÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥³¥¤¥ó71ÅÀ¤È¸ÅÈþ½ÑÉÊ43ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢10·î25Æü¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ë¥¯¥íー¥ÉÈþ½Ñ»Ë²È¤ÎÅÄÊÕ¾¡Èþ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¹Ö±é²ñ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î25Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
