ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ËÍÉ¤ì¤ë°ËÅì»Ô»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó ¹ð¼¨Äê¿ô20¤ËÂÐ¤·30¿Í¤¬Î©¸õÊä=ÀÅ²¬
ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤¬10·î12Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢Î©¸õÊä¼Ô30¿Í¤Ë¤è¤ëÁªµóÀï¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
10·î12Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿°ËÅì»ÔµÄÁª¤Ï¡¢³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ò¤á¤°¤ê¡¢»ÔµÄ²ñ¤«¤éÁ´²ñ°ìÃ×¤ÇÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò²Ä·è¤µ¤ì¤¿ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬¡¢µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦Áªµó¤Ç¤¹¡£
Î©¸õÊä¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ï12Æü¸á¸å5»þ¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ì¡¢Äê¿ô20¤ËÂÐ¤·¡¢Î©¸õÊä¼Ô¤ÏÁ°¿¦18¿Í¡¢¿·¿Í12¿Í¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ30¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ð¼¨¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Ä«¤«¤é°ËÅì»ÔÆâ¤Ç¤Ï³ÆÎ©¸õÊä¼Ô¤¬½Ð¿Ø¼°¤ò¹Ô¤¤¡¢7Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÁªµóÀï¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÁªµóÀï¤Ç¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ä¡¢ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°ÆÄó½Ð¤Î»¿ÈÝ¤Ê¤É¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÀ¯¤Î·ÑÂ³¤ÎÀ§Èó¤¬¼ç¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬¼º¿¦¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢7¿Í°Ê¾å¤Î»ÔÄ¹ÇÉ¸õÊä¤ÎÅöÁª¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢Í¸¢¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Ï10·î13Æü¤«¤é¡¢°ËÅì»ÔÌò½ê¤ò´Þ¤à»ÔÆâ4¤«½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼Æü¤Ï10·î19Æü¤Ç¡¢Â¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
