サッカー日本代表は１２日、千葉市内で国際親善試合ブラジル戦（１４日、味スタ）に向けて調整。冒頭約１５分が公開され、この日、ケガでの離脱が発表されたＦＷ前田大然（２７）＝セルティック＝を除く２５人全員がピッチで体を動かした。トレーニング後に取材に応じたＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝は、現在のブラジルついて「世界トップクラスのチームだっていうのは間違いないとは思うんですけど。最強ではないと思う」と印象を語った。

日本はワールドカップ（Ｗ杯）最多５度の優勝を誇るブラジルと過去２分１１敗。長友も過去４度ブラジル戦のピッチに立ち、そのたびに王国のすごさを肌で感じてきた。

「僕が今まで見てきた、やってきたブラジルの方が強いんじゃないかなって個人的には思っている。マルセロ、ダニエウ・アウベスとかがいた…もちろんコンフェデの時も強かった。ネイマールがいた時はちょっと太刀打ちできなかった。全てにおいて、フィジカル面もそう、技術・判断・スピードも含めてちょっと次元が違っていた」

そのブラジルはＷ杯南米予選で５位と苦戦した。だが、５月に欧州５大リーグで優勝経験がある名将カルロ・アンチェロッティ監督が就任すると、徐々に調子が上がり予選突破を決めている。

最近の代表ではセンターバックの左で出場することが多い長友だが、“対ブラジル”において「（真価が発揮できるのは）ウイングバックじゃないですかね」とキッパリ。「相手にそういうヴィニシウスだったり、すごいドリブラーとか速い選手が来たときに、しっかりとウイングバックで守備ができるっていうところでは自分の強みではあるので。そういった場面でしっかりと自分が選ばれるように、パフォーマンスとコンディションを整えておきたい。自分自身は心配してないです」と言葉に力を込めた。