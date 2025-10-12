サッカー日本代表は12日、国際親善試合ブラジル戦（14日、味の素スタジアム）に向けて千葉市内で調整した。

MF南野拓実（モナコ）は3年前の反省を生かす。先発出場した22年6月の前回対戦はボール支配率こそほぼ互角だったが、「ドン引きで90分やられたイメージしかない」と力の差を痛感した。

その後、森保ジャパンは16強入りした22年W杯、史上最速で突破を決めた今回のアジア最終予選など成功体験を重ねてきた。「多少はこっちから仕掛けたいし、守備ではめたい。積み上げてきたものを出して、手応えを感じ取れるようにはしたい」と意気込む。

代表活動中の10日、モナコのヒュッター監督が成績不振で解任された。南野にとってはオーストリア1部ザルツブルク時代にも指導を受けた同氏が23年7月に就任してから復調するなど、大きな影響を受けた恩師だった。報道陣に質問を振られると「個人的にはめちゃくちゃ残念です。代表期間中に監督がさよならも言えずに…連絡はするつもりですけど」と複雑な心境を吐露。「それと同時にチームでの自分の積み上げがいったんゼロで、また新しくサバイバルが待っている。そっちの気持ちの方が今は強い」と話した。