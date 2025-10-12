Mrs. GREEN APPLE大森元貴「涙が出そうに…」綾瀬はるか・鈴木亮平・浜辺美波も出演した最新曲のMVで「マジで最高！」と語るシーンは？
3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
10月6日（月）の放送では、キリンビールの新商品「キリングッドエール」のCMソングに起用されている9月28日に配信リリースされた新曲「GOOD DAY」のミュージックビデオ（MV）について、メンバー3人が語り合いました。
ミセスが出演する、キリンビールの新商品「キリングッドエール」のテレビCMが10月7日よりオンエア。同CMのテーマソングとして書き下ろした最新曲「GOOD DAY」が起用されています。
「キリングッドエール」の“ブランドリーダー”として、同CMに出演する大森のほか、綾瀬はるかさん、浜辺美波さん、鈴木亮平さんが就任しています。
また、ミセスの最新曲「GOOD DAY」のMVにも綾瀬はるかさん、浜辺美波さん、鈴木亮平さんが参加しています。
大森：MVの好きなポイント、ありますか？
若井：いっぱいあるよ！ それはもちろん！
大森：どこよ？
若井：まず俺が好きなのは、最初のジャンプするところね！
大森：結構、跳んだよね！
若井：裏話で言うと、俺1回、元貴のことを蹴ってる（笑）。
全員：（笑）。
大森：太ももを蹴られた（笑）。
若井：そういうシーンもあったりとかね（笑）。あとは？
藤澤：（鈴木）亮平さん率いて、みんなで踊るシーンかな！
若井：歩きながらリズミカルに進んでいくシーンね！
大森： ∼♪（その部分のフレーズを口ずさむ）
藤澤：あそこ、曲的にもすごく、「おぉ〜！」ってなるいいシーンだな、って思いますね！
大森：あそこもマジで最高だよね！ とにかくみんなが最後揃うところで僕は涙が出そうになりますね！ カタルシスがすごい!! 楽しかったね。ぜひ何度でも観ていただきたい、破格のMVでございます！
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
10月6日（月）の放送では、キリンビールの新商品「キリングッドエール」のCMソングに起用されている9月28日に配信リリースされた新曲「GOOD DAY」のミュージックビデオ（MV）について、メンバー3人が語り合いました。
Mrs. GREEN APPLE大森元貴
ミセスが出演する、キリンビールの新商品「キリングッドエール」のテレビCMが10月7日よりオンエア。同CMのテーマソングとして書き下ろした最新曲「GOOD DAY」が起用されています。
「キリングッドエール」の“ブランドリーダー”として、同CMに出演する大森のほか、綾瀬はるかさん、浜辺美波さん、鈴木亮平さんが就任しています。
また、ミセスの最新曲「GOOD DAY」のMVにも綾瀬はるかさん、浜辺美波さん、鈴木亮平さんが参加しています。
大森：MVの好きなポイント、ありますか？
若井：いっぱいあるよ！ それはもちろん！
大森：どこよ？
若井：まず俺が好きなのは、最初のジャンプするところね！
大森：結構、跳んだよね！
若井：裏話で言うと、俺1回、元貴のことを蹴ってる（笑）。
全員：（笑）。
大森：太ももを蹴られた（笑）。
若井：そういうシーンもあったりとかね（笑）。あとは？
藤澤：（鈴木）亮平さん率いて、みんなで踊るシーンかな！
若井：歩きながらリズミカルに進んでいくシーンね！
大森： ∼♪（その部分のフレーズを口ずさむ）
藤澤：あそこ、曲的にもすごく、「おぉ〜！」ってなるいいシーンだな、って思いますね！
大森：あそこもマジで最高だよね！ とにかくみんなが最後揃うところで僕は涙が出そうになりますね！ カタルシスがすごい!! 楽しかったね。ぜひ何度でも観ていただきたい、破格のMVでございます！
Good Day!#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/EhUqUqhV2q https://t.co/EhUqUqhV2q— 鈴木亮平 (@ryoheiheisuzuki) October 3, 2025 https://twitter.com/ryoheiheisuzuki/status/1973907034207891487?ref_src=twsrc%5Etfw
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624